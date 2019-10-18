Папа Римский благословил “девочку-каучук” из-под Одессы и подарил ей крестик

9-летняя гимнастка из города Подольск Одесской области София Кострицкая на днях выступила в Ватикане.

София показала несколько фирменных трюков Папе Римскому, после чего он благословил маленькую артистку.

Об этом сообщает пресс-служба Национального цирка Украины в соцсетях.

Кроме того, Папу Римского так растрогало выступление юной гимнастки из-под Одессы, что он решил сделать ей подарок. Так, глава Католической церкви преподнес девочке крестик – на удачу.

Удача девочке пригодится: она приехала в Италию, чтобы в Латине представить Украину на XX Международном фестивале по цирковому искусству, который продлится до 21 октября.

Отметим, София Кострицкая прославилась после того, как засветилась в одном из телевизионных шоу талантов. Увидев гимнастку на ТВ, многие стали называть ее “девочка-каучук”.

Кроме того, София получила премию от Минобразования “Чудо-ребенок”. А в прошлом году установила рекорд Украины, выполнив за три минуты 111 уникальных акробатических элементов.

В копилке достижений малышки – больше 30 золотых медалей различных чемпионатов и с полсотни дипломов.

Фото: Национальный цирк Украины, соцсети Марины Теплой