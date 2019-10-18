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Новости Одессы и Одесской области

Папа Римский благословил “девочку-каучук” из-под Одессы и подарил ей крестик

Папа Римский благословил “девочку-каучук” из-под Одессы и подарил ей крестик

9-летняя гимнастка из города Подольск Одесской области София Кострицкая на днях выступила в Ватикане.

София показала несколько фирменных трюков Папе Римскому, после чего он благословил маленькую артистку.

Об этом сообщает пресс-служба Национального цирка Украины в соцсетях.

Папа Римский благословил юную гимнастку из-под Одессы

Папа Римский благословил юную гимнастку из-под Одессы

Кроме того, Папу Римского так растрогало выступление юной гимнастки из-под Одессы, что он решил сделать ей подарок. Так, глава Католической церкви преподнес девочке крестик – на удачу.

Удача девочке пригодится: она приехала в Италию, чтобы в Латине представить  Украину на XX Международном фестивале по цирковому искусству, который продлится до 21 октября.

На удачу Папа Римский подарил Софии крестик

На удачу Папа Римский подарил Софии крестик

Отметим, София Кострицкая прославилась после того, как засветилась в одном из телевизионных шоу талантов. Увидев гимнастку на ТВ, многие стали называть ее “девочка-каучук”.

Кроме того, София получила премию от Минобразования “Чудо-ребенок”. А в прошлом году установила рекорд Украины, выполнив за три минуты 111 уникальных акробатических элементов.

В копилке достижений малышки – больше 30 золотых медалей различных чемпионатов и с полсотни дипломов.

Фото: Национальный цирк Украины, соцсети Марины Теплой 

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