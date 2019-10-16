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Новости Одессы и Одесской области

Папа против: житель Одесской области сжег дом друга его дочери

Папа против: житель Одесской области сжег дом друга его дочери

Инцидент произошел по вине жителя села Маяки.

35-летний мужчина решился на поджог после того, как дочь вопреки его желанию уехала к приятелю в соседнее село. Когда дочь вернулась, он был вне себя от злости.

– Я запрещаю вам общаться! – кричал разгневанный мужчина.

В итоге житель Маяков решился на крайние меры. Он отправился в село, где живет друг дочери, отыскал его дом и поджег его.

Как сообщили в пресс-службе облГСЧС, пожар уничтожил кровлю, перекрытие, а также часть имущества владельцев дома.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Предварительно известно, что мужчина перед тем изрядно выпил.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. Ему грозит до трех лет лишения свободы, при этом мужчина может отделаться штрафом.

Пока жителя Маяков поместили под стражу без права внесения залога.

Фото:  облГСЧС

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