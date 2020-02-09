Памятники архитектуры в Одессе хотят освободить от проводов и кондиционеров

Дома, которые были отреставрированы и являются памятниками архитектуры, одесситы завешивают проводами. Под кабелями оказываются спрятаны декоративные элементы, а на фасаде красуются кондиционеры. В КП «Инженерные сети» решили комплексно бороться с этой проблемой.

Об этом шла речь на недавней сессии Одесского городского совета.

Коммунальное предприятие «Инженерные сети» разработало план, согласно которому можно будет избавить исторические дома от множества проводов, которые закрывают декоративные элементы и придают зданию неэстетический вид.

– Это сегодня проблема, потому что ею не занимались не то что 25 лет, а даже больше. Тогда кто как хотел, так и цеплял сети на фасаде. А сейчас в городе целые жгуты этих проводов. За день, за год или за пять лет все это изменить нереально. И мне не понятно, почему мы это должны делать? Мы должны создать такие условия и правила, при которых операторы, провайдеры и прочие проводники коммуникаций должны будут прятать провода в определенном месте, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Чиновники пообещали найти выход из ситуации и комплексно приводить центр Одессы и ее культурное наследие в надлежащий вид. Как вариант – провода на исторических домах хотят спрятать в сетевые канализации.

Фото: пресс-служба горсовета

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