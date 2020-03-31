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Новости Одессы и Одесской области

Палив у ліжку: в Одеській області чоловік ледь не згорів через власну необережність

Палив у ліжку: в Одеській області чоловік ледь не згорів через власну необережність

Вчора, 30 березня, о 13.51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння в житловому будинку за адресою: м. Березівка, вул. Слави, 47.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що сталося загорання домашнього майна в одноповерховому приватному житловому будинку.

О 14:01 вогнеборці локалізували загорання та о 14:09 ліквідували на площі 2 м2.

Під час гасіння пожежі врятовано постраждалого господаря, 1970 р.н., якого з опіками нижніх кінцівок госпіталізовано до центральної районної лікарні. Ймовірна причина пожежі – необережність  під час куріння. Збиток встановлюється.

Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Фото: дснс

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