﻿ Овощи и рис в области подорожают: к чему приведет отмена ночного тарифа на электричество? - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Овощи и рис в области подорожают: к чему приведет отмена ночного тарифа на электричество?

Овощи и рис в области подорожают: к чему приведет отмена ночного тарифа на электричество?

Решение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг об отмене ночного тарифа на электроэнергию приведет к увеличению стоимости услуг водоснабжения, в частности – повышению стоимости орошения сельскохозяйственных земель. А полив необходим многим овощам и злакам, выращиваемым на территории области.

О последствиях такого шага для производителей сельхозпродукции рассказали руководители Бассейнового управления водных ресурсов (БУВР) рек Причерноморья и нижнего Дуная.

поливЗамначальника бассейнового управления Иван Кичук отметил, что неиспользование в полной мере потенциала сельхозземель Одесского региона уже сделало продукцию области практически неконкурентной на рынке из-за меньшего количества и завышенной стоимости. А в начале 2019 года НКРЭКУ ввела новый порядок обеспечения электроэнергией, отменив ночной тариф, который был в 3,5 раза ниже — и стоимость полива уже повысилась в 3,7 раза.

«Мы, в основном, обеспечивали водой сельхозников в ночное время, чтобы себестоимость продукции не была высокой. То есть в 3,5 или даже 4 раза уменьшалась стоимость продукции. Сейчас же, конечно, нашим водопользователям придется повысить цену на продукцию, чтобы возместить свои затраты на воду», – подытожил Иван Кичук.

полив

Начальник БУВР Василий Потоп добавил, что повышение стоимости орошения полей скажется на количестве и цене выращиваемых в области овощей и злаков. А наши аграрии поставляют на рынок практически все произрастающие в Украине овощи и злаки. Так что из-за полива подорожают огурцы и помидоры, кукуруза и соя. К слову, картофеля в области производят значительно меньше — у нас он чаще привозной.

Под угрозой подорожания также оказался рис, который выращивают на затапливаемых полях — воды на это требуется приблизительно в 10 раз больше, чем на обычный полив. Но количество затрат на подкачку воды к рисовому полю разное. «Где-то нужно тянуть поливальные установки 180 метров, а где-то на значительно меньше», — пояснил Василий Потоп.

А вот на выращивание хлеба как технологию изменение тарифа особо не повлияет, — считает глава управления. Но может повлиять на себестоимость выпечки, ведь хлебозаводы раньше тоже работали в ночное время при сниженном тарифе.

Фото пресс-службы БУВР.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Тариф на проезд в троллейбусах и трамваях хотят поднять уже с 1 декабря

    Тариф на проезд в троллейбусах и трамваях хотят поднять уже с 1 декабря

    Новый тариф вынесен на общественное обсуждение

    ПОДРОБНЕЕ
  • Представлены обновленные расчеты тарифов на тепло

    Представлены обновленные расчеты тарифов на тепло

    Стоимость отопления вырастет почти на половину

    ПОДРОБНЕЕ
  • ЖКХ Одессы: реально ли решить проблемы при нынешнем бюджете?

    ЖКХ Одессы: реально ли решить проблемы при нынешнем бюджете?

    Валерий Дмитриевич Матковский — профессионал в сфере ЖКХ, экс-вице-мэр, экс-вице-губернатор. За 30 лет поработал практически со всеми одесскими мэрами. Меньше всего он продержался в команде мэра Алексея Костусева — через пару месяцев написал заявление на увольнение. В интервью «Одесской жизни» эксперт рассказал, как оценивает деятельность нынешних городских властей в сфере ЖКХ и что реально можно сделать для всех одесситов при том бюджете, который мы имеем сегодня.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новые платежки за свет: кому и сколько теперь платить

    Новые платежки за свет: кому и сколько теперь платить

    В октябре одесситам стали приходить необычные платежки за электричество.
    Помимо стандартных данных, в счете значатся так называемые «Заявления-присоединения», которые говорят горожанам о необходимости заключить новые договоры с энергопоставляющей организацией. Подписать их необходимо до 1 декабря этого года. Но настораживает абонентов наличие сразу двух профильных компаний, а соответственно возникают вопросы. Почему появилась вторая компания, кто за что теперь отвечает, изменится ли качество услуг и сколько мы теперь будем платить за свет?
    «Одесская жизнь» выяснила, в чем суть нововведения, с кем и в какие сроки нужно заключить новый договор и как это сделать.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Выход сельхозпродукции на международный рынок становится проще

    Выход сельхозпродукции на международный рынок становится проще

    Глобальный маркет-плейс https://farmerscan.com/ru предлагает покупателям и продавцам товаров для сельского и аграрного хозяйства удобную площадку для поиска взаимовыгодных предложений. Это отличная возможность для тех, кто ищет необходимое оборудование и материалы, стремится расширить сферу продаж за счет новых клиентов со всей Украины и мирового рынка сельхозпродукции. Площадка подходит для поиска эксклюзивных предложений, позволяющих оптимизировать затраты. Продавцы

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить