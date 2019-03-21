﻿ Овощи и рис в области подорожают: к чему приведет отмена ночного тарифа на электричество? - Одесская Жизнь

Решение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг об отмене ночного тарифа на электроэнергию приведет к увеличению стоимости услуг водоснабжения, в частности – повышению стоимости орошения сельскохозяйственных земель. А полив необходим многим овощам и злакам, выращиваемым на территории области.

О последствиях такого шага для производителей сельхозпродукции рассказали руководители Бассейнового управления водных ресурсов (БУВР) рек Причерноморья и нижнего Дуная.

Замначальника бассейнового управления Иван Кичук отметил, что неиспользование в полной мере потенциала сельхозземель Одесского региона уже сделало продукцию области практически неконкурентной на рынке из-за меньшего количества и завышенной стоимости. А в начале 2019 года НКРЭКУ ввела новый порядок обеспечения электроэнергией, отменив ночной тариф, который был в 3,5 раза ниже — и стоимость полива уже повысилась в 3,7 раза.

«Мы, в основном, обеспечивали водой сельхозников в ночное время, чтобы себестоимость продукции не была высокой. То есть в 3,5 или даже 4 раза уменьшалась стоимость продукции. Сейчас же, конечно, нашим водопользователям придется повысить цену на продукцию, чтобы возместить свои затраты на воду», – подытожил Иван Кичук.

Начальник БУВР Василий Потоп добавил, что повышение стоимости орошения полей скажется на количестве и цене выращиваемых в области овощей и злаков. А наши аграрии поставляют на рынок практически все произрастающие в Украине овощи и злаки. Так что из-за полива подорожают огурцы и помидоры, кукуруза и соя. К слову, картофеля в области производят значительно меньше — у нас он чаще привозной.

Под угрозой подорожания также оказался рис, который выращивают на затапливаемых полях — воды на это требуется приблизительно в 10 раз больше, чем на обычный полив. Но количество затрат на подкачку воды к рисовому полю разное. «Где-то нужно тянуть поливальные установки 180 метров, а где-то на значительно меньше», — пояснил Василий Потоп.

А вот на выращивание хлеба как технологию изменение тарифа особо не повлияет, — считает глава управления. Но может повлиять на себестоимость выпечки, ведь хлебозаводы раньше тоже работали в ночное время при сниженном тарифе.

Фото пресс-службы БУВР.