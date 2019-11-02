Отвечаем на письма читателей: могут ли россияне приехать в Украину?

«Мне 86 лет. У меня есть внук, который проживает в России. Я не видела его со дня рождения. Хочу, чтобы он со своей семьей приехал ко мне в гости. Пропустят ли его, и какие документы необходимы для въезда? Зиновьева А.Ю., г. Одесса»

Какие документы потребуются?

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, на сегодняшний день россиянам разрешен въезд на территорию Украины. Для пересечения границы им необходимо иметь биометрический загранпаспорт. Для детей до 14 лет – либо собственный заграничный паспорт, либо они могут быть вписаны в загранпаспорт родителей. Во втором случае прилагается свидетельство о рождении ребенка. Желательно еще и предоставленное вами приглашение – это облегчит вашим родственникам въезд в Украину. Дело в том, что на границе они должны обосновать цель поездки.

Россиянам надо знать, что согласно правилам въезда на Украину, следует иметь при себе определенную сумму денег. Эта сумма равна двум тысячам гривен (около 6 тысяч рублей) на человека в сутки. Если есть банковская карта, на границе могут попросить последнюю выписку из банка, которая подтвердит наличие денег на счетах. Но как правило, наличие денег не проверяют.

(подзаг) Как оформить приглашение?

Приглашения для посещения Украины бывают трех видов:

туристическое (возможность пребывания не более 30 дней);

частное (возможность пребывания до 180 дней);

деловое (возможность пребывания до 180 дней).

Документ составляется и заверяется у нотариуса (частного или государственного), а его стоимость зависит от того, к кому именно вы обратитесь.

Фото: cdn1.img.sputnik.md