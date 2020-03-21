В Одесі пенсіонерка потрапила під колеса трамвая

Як виявилося, пенсіонерка перетинала трамвайне полотно на вулиці Канатній та спіткнулася об край рельси, через що потрапила під задній візок трамвая, що рухався у напрямку Фонтану.

В результаті ДТП постраждала отримала травми, несумісні із життям та померла до прибуття швидкої допомоги.

Обставини ситуації з’ясовує слідча група.

Фото ілюстративне: Думська