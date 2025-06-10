Южный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- Кастуся Калиновского, 24,30,
- Ак. Вернадского, 18-51,
- И. Иванова, 2,
- Китобойная, 3-92,
- Крутоярская, 21,
- Куприна,50-54,
- Педагогическая, 21,
- Планетная,38а,38б,
- Проектируемая, 1/2/1, 1/корп.15,
- Сухолиманская,
- Черниговская,
- С. Шелухина, 1-3 (с корпусами), 23-27,
- Дружный 2-я линия, 48,51,
- Дружный 3-я линия, 18в, 30, 35,
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок 2-й Китобойный, 1-18,
- пер. Чеховского,
- переулок Кричевского,
- переулок Чубинского,
- переулок Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
- переулок Каберне, 1/3,4,
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский.
Выбор редакции: Одесское кафе «На семи ветрах»: обед за 300 гривен и атмосфера, которой больше нигде нет (фоторепортаж)
Северный РЭС
Работы до 18:00-19:
- Метизна,
- Ковровая,
- Гобеленова,
- Фаховая,
- Бондарная,
- 2-я линия на жилмассиве, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9а Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога,
- В. Кириллова,
- Большая Садовая,
- Викандера и Ларсена,
- Глаубермана, Главная,
- Горбистая, 1- 15,
- Звонкая,
- Долинская,
- Донецкая,
- Жевахова,
- Жевахова гора,
- Закарпатская,
- Кавказская,
- Капитана Кузнецова,
- Карьерная,
- Карышковского,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Николаевская дорога, 168, 257-263а,
- Болобочана, 4а,
- Наклона, 17/1,
- Южная дорога,
- Посевная,
- Наклонная,
- Прокатная,
- Рыночная, 7,
- Флотская,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1-5,
- Штилевая,
- пл. с 1 по 13-й Черноморский,
- пер. с 1-о по 8-й Балтский,
- пер. Технарский,
- пер. Арковый,
- пер. Паркетный,
- пер. Корковый,
- пер. Кодымский,
- пер. Анкерный,
- пер. Бейтельсбахера,
- пер. Мебельный,
- пер. Волтона,
- пер. 1-3-й Дунаевский,
- пер. 1-3-й Керченский,
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- пер. А. Андрийца, 1-7,
- пер. Баркасный, 1-4,
- переулок. Векслера, 1,
- переулок. В. Дихтиевского,
- переулок Кавказский,
- переулок Квантовый,
- переулок. И.Киселева,
- переулок. Б, Кифоренко,
- переулок. Навигационный,
- переулок. Неплия, 1-12,
- переулок. Одесский, 3-7,
- переулок. А. Пресича, 2-10,
- переулок. Савранский, 3-11,
- переулок. А. Стороженко, 2-10,
- переулок. В. Терещенко, 7, 13А,
- переулок. Украинки Леси, 10-20,
- просп. Князя В. Великого, 52,
- Скаржинского.
Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Аэродромная, 1,
- Ангарская, 1-37,
- М.Аркаса,
- Балковская, 177-183,
- Бахчева,
- Братская, 3-14,
- Героев Змеиного,
- Горизонтальная, 1-19, 4-50,
- Дальницкая,
- Д. Иванова,
- Дунайская, 2-36,
- Зерновая,
- Злаковая,
- Измаильская, 1-11,
- Колонтаевская, 9-39,
- Курганная,
- Локальная, 1-15,
- Мясоедовская,13, 20-26,
- Магистральная,
- Майстровая, 39-47,
- Маковая, Мечникова, 4, 70,
- Миндальная, 4,
- Леонтовича,
- Михайловская, 17,
- Нескучная, 1-13,
- Огородная, 101,
- Озерная, 1-13,
- Олешковская,
- Острожская,
- Патриотическая,
- Петра Лещенко,
- Южная,
- Северная,
- Прохоровская,
- Ризовская,
- Разумовского, 13-27,
- Садиковская, 37,
- Санитарная,
- Средняя, 1-17,
- Солнечная, 4,
- В. Сосюры,
- Степная,
- Тираспольская,
- Ученическая,
- Черкасская,
- Чумацкая,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Амурский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, Лазурный,
- пер. 1-й Восточный, 2-16,
- пер. Банный, 2,
- пер. Кинбурнский, 3-9,4-8,
- пер. Виноградный, 23,
- переулок Гусака-Гусаченко,
- переулок Маковый, 2-12,
- переулок Северный, 33а- 47,
- Проточный, 1-15,
- переулок Черновицкий, 1-19, 2-20,
- переулок Хотинский,
- сквер Д. Дорошенко, 1,
- шоссе Тираспольское, 39/41-115.