Ключевые моменты:
- Сегодня, в субботу, 26 июля 2025, часть Одессы осталась без света из-за плановых работ;
- Список адресов, по которым нет света сегодня и продолжительность отключений.
Света не будет по таким адресам:
Южный РЭС
- Левитана, 123а, б;
- Симоненко, 1-58;
- пер. 1-й Амбулаторный, 1-11;
- пр. Свободы, 71-89;
- пер. Верфяной, 1-16;
- пер. Садовый, 2;
- Дубинина, 21;
- Приморская, 52;
- пер. Загородный, 9;
- пер. Либкнехта / Черноморка / 8, пер. Кошевого, 5в, Амбулаторная, 2-15.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС
- 1-3 Станционная;
- Селекционная, 1-54;
- Селекционеров, 6,20;
- Тракторная, 1-54;
- пер. 1-2-й Моторный, 1-38;
- Моторная, 1-57.
Работы до 17:00.
- Вадатурского, 79-131;
- Гранатная, 1-16;
- Михайленко, 18-51;
- Прибика, 7-28;
- Столярского, 4г;
- пер. Гранатный, 2-8;
- Фунтового, 42-54;
- пер. Кордонный, 1-35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС
- Наклонная, 1-174;
- Штилевая, 2-118;
- пер. 1-3й Дунаевского;
- Кошица, 1-69;
- Конноармейская, 1, 1а;
- Шептицкого, 1-5;
- пер. Одесский, 3-7.
Работы до 18:00.