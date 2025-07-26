Отключения света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, в субботу, 26 июля 2025, часть Одессы осталась без света из-за плановых работ;
  • Список адресов, по которым нет света сегодня и продолжительность отключений.

Света не будет по таким адресам:

Южный РЭС

  • Левитана, 123а, б;
  • Симоненко, 1-58;
  • пер. 1-й Амбулаторный, 1-11;
  • пр. Свободы, 71-89;
  • пер. Верфяной, 1-16;
  • пер. Садовый, 2;
  • Дубинина, 21;
  • Приморская, 52;
  • пер. Загородный, 9;
  • пер. Либкнехта / Черноморка / 8, пер. Кошевого, 5в, Амбулаторная, 2-15.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

  • 1-3 Станционная;
  • Селекционная, 1-54;
  • Селекционеров, 6,20;
  • Тракторная, 1-54;
  • пер. 1-2-й Моторный, 1-38;
  • Моторная, 1-57.

Работы до 17:00.

  • Вадатурского, 79-131;
  • Гранатная, 1-16;
  • Михайленко, 18-51;
  • Прибика, 7-28;
  • Столярского, 4г;
  • пер. Гранатный, 2-8;
  • Фунтового, 42-54;
  • пер. Кордонный, 1-35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС

  • Наклонная, 1-174;
  • Штилевая, 2-118;
  • пер. 1-3й Дунаевского;
  • Кошица, 1-69;
  • Конноармейская, 1, 1а;
  • Шептицкого, 1-5;
  • пер. Одесский, 3-7.

Работы до 18:00.

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