Отключения света
  • Долгая, 33/7а, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33/11, 53, 53а, 53б,
  • Зеленая, 26а, 82а,
  • Люстдорфская дорога, 211-215,
  • Офицерская, 10-38,
  • Петриковская, 3-15,
  • Семена Яхненко, 10-47/корп.1,
  • переулок 1-й Офицерский, 15б,
  • переулок 1-й Сиротский, 1-9,
  • переулок 2-й Офицерский, 2-10,
  • переулок 2-й Сиротский, 1-6,
  • переулок Опошнянский, 16,
  • переулок Сиротский, 1, 5, 5а,
  • переулок Смелый, 1-16.

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