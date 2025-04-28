- Долгая, 33/7а, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33/11, 53, 53а, 53б,
- Зеленая, 26а, 82а,
- Люстдорфская дорога, 211-215,
- Офицерская, 10-38,
- Петриковская, 3-15,
- Семена Яхненко, 10-47/корп.1,
- переулок 1-й Офицерский, 15б,
- переулок 1-й Сиротский, 1-9,
- переулок 2-й Офицерский, 2-10,
- переулок 2-й Сиротский, 1-6,
- переулок Опошнянский, 16,
- переулок Сиротский, 1, 5, 5а,
- переулок Смелый, 1-16.
Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 28 апреля
Из-за ремонтных работ, которые ведут ДТЭК Одесские электросети, сегодня, 28 апреля, некоторые абоненты Южного РЭС до 17:00 остались без света.
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