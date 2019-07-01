Отключения света запланированы сегодня в разных районах Одессы

В связи с плановыми ремонтными работами в городе в течение дня запланированы отключения электричества.
С 09:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- 3-й Наличный пер., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 11б, 11в, 11а, 6а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 42
- 3-й Стекольный пер., Полностью
- 4-й Деревообделочный пер., 6А
- Академика Вильямса ул., 46/1, 46/2, 52/2, 52/1, 542, 543, 502, 50/3, 50, 541, 50/1, 44, 52/3, 56А, 56/2, 56/1, 52/4, 48/3, 50а, 44/1, 46/3, 44/2, 48/1, 48/2, 56А.
- Люстдорфская дорога, 174, 170/2, 170/1, 172, 174/1, 178/1, 178, 172а, 176, 176/1
- Педагогическая ул., 16, 16а, 20
- Пестеля ул., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 20а, 81Б, 71а, 95б, 6А, 91А, 81А, 89, 20б, 85, 97, 105, 99, 87, 93, 83, 77, 79, 103, 91, 101
- Стекольная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 4б, 4/Б, 39б, 28б, 43а, 21а, 4в, 14а, 42Б, 42г, 28а, 4а, 35, 27А, 32а, 39а, 10а, 38, 14б, 45, 36, 41, 42, 44, 37, 43, 47, 46
- Фонтанская дорога, 51, 51А, 51 а, 51Б
- Химическая ул., 9, 15, 17, 19, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 128а, 15б, 156а, 154а, 128б, 142б, 156, 15а, 114а, 158, 154Б.
С 10:00 до 17:00 свет отключат в жилых домах по адресам:
- Комитетская ул., 1, 3а
- Мясоедовская ул., 1, 4, 5, 6, 7А, 5А, 7, 8, 10, 12, 14, 7Б
- Прохоровская ул., 4В, 4, 4Г, 2, 2/4, 4/6, 4А
- Серединный сквер, 3, 3А, 1.
Фото: Корреспондент
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