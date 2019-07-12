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Новости Одессы и Одесской области

Отключения света запланированы сегодня в Одессе

Отключения света запланированы сегодня в Одессе

Для проведения ремонтных работ в разных районах города будут отключать электричество.

С 9 до 17 часов без света останутся жилые дома по адресам:

  • Академика Королёва улица, 5/1, 1, 3, 1А
  • Банный переулок, 2
  • Дальницкая улица, 1, 2, 3, 5
  • Дунаевского переулок, 34а, 5,
  • Инглези ул., 33А, 61_1, 31А, 40 Б, 41А, 56А, 59А, 51А, 40Б, 61А, 38А, 42А, 67Б, 37А, 49А, 52а, 44А, 57Б, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 40А
  • Михайловская улица, 17
  • Мясоедовская улица, 20, 22, 24, 24/26, 13, 26
  • Прохоровская улица, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 75б, 26, 26А, 29А, 30А, 29, 31, 33, 37, 50, 52, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
  • Степовая улица, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 42/15, 14А, 15, 18/20, 17В, 16, 17, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42.

Фото: Артём Виноградов

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