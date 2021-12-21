Отключения света в Одессе: кто останется без электричества в среду 22 декабря

Одесситов снова ждет “черная пятница”: где отключат свет 17 декабря? Завтра, в пятницу, 17 декабря 2021 года, Одессу накроет очередной пятничный блэкаут: без света останутся тысячи домов до всему городу.

Об этом сообщает сайт “Блэкаут” до данным компании “ДТЭК Одесские электросети”. ПОДРОБНЕЕ