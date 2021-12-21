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Отключения света в Одессе: кто останется без электричества в среду 22 декабря

Отключения света в Одессе: кто останется без электричества в среду 22 декабря

Завтра, в среду, 22 декабря 2021 года, несколько одесских улиц “в плановом порядке” останутся без света.

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Как сообщает сайт “Блэкаут”, ссылаясь на компанию “ДТЭК Одесские электросети”, временно обесточить энергетики планируют 23 улицы и несколько десятков домов по таким адресам:

  • 1-й Офицерский переулок

1, 15А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 2А, 8А, 9, 9А, 9В, 10, 11, 11А, 12, 8

С 09:00 до 17:00;

  • 2-й Куликовский переулок

С 06:00 до 22:00;

  • 3-й Проектируемый переулок

3А, 2, 3, 4, 5А, 3А, 5, 3Б, 6А, 6/1, 6/2, 6, 7, 8

С 09:00 до 18:00;

  • 6-я Пересыпская улица

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 11А, 2А, 12/2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

С 09:00 до 19:00;

  • 7-я Пересыпская улица

6, 11, 13

С 09:00 до 19:00;

  • Авдеева-Черноморского улица

55Б, 100М, 106, 106Г

С 09:00 до 18:00;

  • Богдана Хмельницкого улица

11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

С 09:00 до 18:00;

  • Долгая улица

21, 47А, 25, 26, 26А, 26Б, 26Б/1, 26Ж, 27, 27А, 28, 28А, 28Б, 29, 29А, 30, 31, 31-1, 31А, 31Б, 31В, 23, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 33/9, 33/9Б, 34, 34/4, 34А, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46А, 33

С 09:00 до 17:00;

  • Долинская улица

14, 14А

С 09:00 до 19:00;

  • Ефима Геллера улица

31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 45В, 45Г, 45Д, 45Д/1, 45Е, 45Ж, 45З, 45И, 38Б, 60, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Е, 47Ж, 47З, 47К, 47Л, 35А, 48А, 31Б, 49А, 33А, 42А, 52А, 52А1, 52А2, 52А3, 52Б, 52В, 52Г, 52Д, 52Е, 52Ж, 43А, 43Б, 54А, 43Б/1, 33Б, 38А, 45А, 45Б, 59А, 59Б, 31А, 86А, 85А, 62/3, 62/4, 62А, 84Б, 84А, 84/1, 83А, 67/1, 67А, 67Б, 67В, 67Г, 67Д, 67Д2, 67Е, 67И, 67М, 83/2, 82В, 69А, 69В, 82Б, 70А, 70Б, 82А, 71А, 71Б, 82/А, 72/Б, 72А, 72Б, 72В, 82/1, 73/А-2, 73А, 73Б, 73В, 79В, 75А, 75Б, 75В, 79Б, 79А1, 79А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 241, 471, 542, 552, 721

С 09:00 до 18:00;

  • Жаботинского улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 3А, 3Б, 2А, 4/2, 4А, 2Б, 5А, 1А, 10А, 7А, 9А, 8А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20

С 09:00 до 18:00;

  • Канатная улица

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 971, 100/5, 100/1, 100/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 100/3, 100/4

С 06:00 до 22:00;

  • Ливерпульский переулок

1А, 5, 6, 6/1, 6А/2, 6Б, 7

С 09:00 до 17:00;

  • Мясоедовская улица

28, 30

С 09:00 до 18:00;

  • Неделина улица

55А/3, 97А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68А, 69, 69А, 70, 70А, 71, 71А, 72, 58А, 72Б, 72В, 73А, 73Б, 73В, 75, 75А, 75Б, 77, 79, 81, 83, 83А, 83Б, 91-91А, 72А

С 09:00 до 18:00;

  • Офицерская улица

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8-8А, 5А, 9/1, 9/4, 9/7, 5Б, 5В, 18, 11Б, 4/1, 12А, 7-7А, 13/3, 7А, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 14Д, 14Е, 7Б, 4Б, 16А, 16Б, 16Г, 9А

С 09:00 до 17:00;

  • переулок Катаева

1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7д, 8

С 06:00 до 22:00;

  • Петрашевского улица

23

С 09:00 до 18:00;

  • Пироговская улица

21

С 06:00 до 22:00;

  • Рыбачий переулок

2, 3, 3-5, 3/5А, 3/А, 3А, 4, 6

С 09:00 до 17:00;

  • Семафорный переулок

4

С 06:00 до 22:00;

  • Семена Яхненко улица

2, 27Б, 3/2, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 5, 5А, 3, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 17, 17А, 27, 6

С 09:00 до 17:00;

  • Семинарская улица

11, 13, 15, 18, 24, 1820, 11А, 15Б, 24А, 24Б, 26/28, 18/20

С 06:00 до 22:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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