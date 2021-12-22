Отключения света в Одессе: кому не повезет в четверг

Завтра, в четверг, 23 декабря 2021 года, одесситов снова ждет отключение света из-за “плановых работ” энергетиков.
По сообщению сайта “Блэкаут”, который ссылается на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”, без электричества останутся жители 12-ти улиц и несколькихдесятков домов по такие адресам:
- Богдана Хмельницкого улица
1, 1/3, 1А
С 07:00 до 18:00;
- Генерала Ватутина улица
21, 22
С 07:00 до 18:00;
- Заславского улица
38
С 09:00 до 18:00;
- Малая Арнаутская улица
110, 112, 119
С 09:00 до 18:00;
- Мечникова улица
106, 108, 110, 112
С 07:00 до 18:00;
- Мичурина улица
19, 19А
С 09:00 до 19:00;
- Новомосковская дорога
19
С 09:00 до 19:00;
- переулок Матросская Слободка
2
С 09:00 до 19:00;
- Пестеля улица
6А
С 09:00 до 19:00;
- Старопортофранковская улица
107, 109, 113, 115, 117
С 09:00 до 18:00;
- Тепличная улица
3Б, 4А
С 09:00 до 19:00;
- Черноморского Казачества улица
100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116
С 09:00 до 21:00.