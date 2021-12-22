Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: кому не повезет в четверг

Отключения света в Одессе: кому не повезет в четверг

Завтра, в четверг, 23 декабря 2021 года, одесситов снова ждет отключение света из-за “плановых работ” энергетиков.

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По сообщению сайта “Блэкаут”, который ссылается на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”, без электричества останутся жители 12-ти улиц и несколькихдесятков домов по такие адресам:

  • Богдана Хмельницкого улица

1, 1/3, 1А

С 07:00 до 18:00;

  • Генерала Ватутина улица

21, 22

С 07:00 до 18:00;

  • Заславского улица

38

С 09:00 до 18:00;

  • Малая Арнаутская улица

110, 112, 119

С 09:00 до 18:00;

  • Мечникова улица

106, 108, 110, 112

С 07:00 до 18:00;

  • Мичурина улица

19, 19А

С 09:00 до 19:00;

  • Новомосковская дорога

19

С 09:00 до 19:00;

  • переулок Матросская Слободка

2

С 09:00 до 19:00;

  • Пестеля улица

С 09:00 до 19:00;

  • Старопортофранковская улица

107, 109, 113, 115, 117

С 09:00 до 18:00;

  • Тепличная улица

3Б, 4А

С 09:00 до 19:00;

  • Черноморского Казачества улица

100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116

С 09:00 до 21:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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