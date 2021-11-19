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Отключения света в Одессе: кого оставят без электричества в субботу 20 ноября

Отключения света в Одессе: кого оставят без электричества в субботу 20 ноября

Завтра, в субботу, 20 ноября, в Одессе в плановом порядке энергетики планируют обесточить ряд улиц и домов.

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Такие данные приводит сайт “Блэкаут” со ссылкой на компанию “ДТЭК Одесские электросети”.

Света не будет по таким адресам:

1-й переулок Сурикова

1, 2, 2А, 3, 3А, 5А

С 09:00 по 19:00

2-й переулок Сурикова

1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7

С 09:00 по 19:00

Маршала Бабаджаняна улица

70, 72, 74

С 09:00 по 19:00

Минская улица

3, 3А, 4, 4а, 5, 5А

С 09:00 по 19:00

Святослава Рихтера (бывшая Щорса) улица

2Б, 4, 4А

С 09:00 по 19:00

Сельская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10

С 09:00 по 19:00

Сурикова улица

АРА2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 5А, 5Б, 10А, 4а, 6А, 6г, 19, 15а, 7А, 16/1, 16А, 3/2, 8А, 3А, 19а, 19в, 37А, 35Б, 22А, 32/2, 23А, 29А, 28а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49

С 09:00 по 19:00

Шевченко проспект

23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27б

С 09:00 по 19:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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