Отключения света в Одессе: кого оставят без электричества в субботу 20 ноября

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Кровельный профнастил: причины популярности материала Последние несколько десятилетий при сооружении частных домов и разных общественных зданий для возведения кровли применяются металлические профилированные листы. Этот материал еще называют профнастилом. Он отличается такими достоинствами, как долговечность, надежность и эстетичность. ПОДРОБНЕЕ