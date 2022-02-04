Отключения света в Одессе: какие улицы ждет субботний блэкаут 5 февраля

Завтра, в субботу, 5 февраля 2022 года, одесские энергетики запланировали отключение электричества на некоторых улицах города. Причина — проведение плановых ремонтных работ.
- Безымянный переулок
2, 4, 6, 8, 6А, 9, 2а, 9а, 9в, 10Б, 10, 11, 12
С 09:00 по 17:00
- Дмитрия Донского улица
1, 21/, 1А, 1а/1, 1б, 2, 2/, корп.1, корп.10, корп.11, корп.13, корп.14, корп.2, корп.20, корп.3, корп.33, корп.35, корп.42, корп.53, корп.55, корп.6, корп.7, 2/12, 2/1А, 2/5, корп.52, 2/7, корп.492, 2/8, корп.48, 2/9, корп.47, 2/а, корп.19, 2а, 2А, корп.12, корп.15, корп.18, корп.23, корп.25, корп.27, корп.29, корп.30, корп.34, корп.36, корп.37, корп.38, корп.40, 1а, корп.43, корп.45, корп.5, корп.8, корп.9, 2А/, корп.17, 2а/, корп.22, корп.26, корп.28, корп.31, корп.32, 2а/7, 2б, 3а, 3А, 3б, 4, 5В, 9, корп.4, 9/, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 11, 11/, корп.21, 11/2, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 13, 15, 15/, 15а/15б, 16, 16/, 17, 17/, 17а, 19, 21, корп.41
С 09:00 по 17:00
- Ипподромный переулок
10
С 09:00 по 17:00
- Молокова улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2б, 6Б, 3б, 4А, 11, 1А, корп.2, корп.4, 6/А, 6б, 6В, 6Г, 1Б, 1г, 8а, 8б, 9/, корп.11, 12, 6/
С 09:00 по 17:00
- переулок Дмитрия Донского
2А, 3, 3б, 7
С 09:00 по 17:00
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