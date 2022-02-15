Отключения света в Одессе: какие улицы ждет блэкаут в среду, 16 февраля

Завтра, в среду, 16 февраля 2022 года, в Одессе энергетики планируют оставить без света около двух десятков улиц. Больше всего не повезет Киевскому и Приморскому районам.
Такие данные приводит сайт «Блэкаут», ссылаясь на компанию «ДТЭК Одесские электросети».
В частности, блэкаут затронет следующие адреса:
- 2-й переулок Черепановых
9, 9А
С 09:00 до 19:00;
- Волна тупик
7, 7А, 10
С 08:00 до 18:00;
- Греческая улица
23, 26/, корп.28, 30, 32
С 09:00 до 18:00;
- Екатерининская улица
19, 21
С 09:00 до 18:00;
- Ефимова улица
2, 4, 6, 7, 7/, корп.3, 7А, 8, 8А, 9, 12, 13, 17, 19
С 09:00 до 17:00;
- Ивана Франко улица
28А, 40В, 29/, корп.2, 29А, 29Б, корп.1, 31, 32, 33, 33А, 34, 29, 35, 35А, 36А, 37, 37/, 38, 38Б, 39А, 40А, 40Б, 34А
С 09:00 до 19:00;
- Клубничный переулок
12, 18
С 08:00 до 18:00;
- Кондрашина улица
25, 43А, 29, 31, 31А, 33, 27, 37, 39А, 41, 43, 35
С 09:00 до 19:00;
- Маршала Малиновского улица
18А, 18Б, 18В
С 09:00 до 18:00;
- Педагогическая улица
20А, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 23/2, 23А, 23Д, 24А, 44, 30Б, 30В, корп.6, 32Б, 23/, 34А, корп.4, корп.5, корп.8, корп.9, 30А
С 08:00 до 18:00;
- Педагогическая улица
22, 24
С 09:00 до 16:00;
- переулок Герцена
2, 4А, 3, 3А, 5, 6, 7, 2А, 8А, 9, 10, 11, 51, 8
С 09:00 до 17:00;
- переулок Ивана Франко
12, 14, 15, 16, 17, 19
С 09:00 до 19:00;
- Петрашевского улица
7А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
С 09:00 до 19:00;
- Ришельевская улица
12, 14
С 09:00 до 18:00;
- Федора Пишенина улица
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 30Б, 33А, 42, 38А, 34А, 30А, 35А, 55А, 51А, 50А, 48А, 46А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59
С 09:00 до 17:00;
- Фонтанская дорога
16/5, 16, корп.2, 16/, корп.1, корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, 16/2
С 09:00 до 19:00;
- Черепановых улица
12
С 09:00 до 19:00;
- Шота Руставели улица
23А, 23Б
С 09:00 до 17:00;
- Штурвальная улица
3, 5, 7, 9, 9/, корп.1, 11, 11А, 13, 13А
С 09:00 до 19:00.
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