Отключения света в Одессе: чьи дома ждет пятничный блэкаут?

Завтра, в пятницу, 21 января 2022 года, в Одессе снова отключат свет – на этот раз отключение будет еще более массовым, чем в предыдущие дни.

Согласно данным сайта «Блэкаут», ссылающегося на компанию «ДТЭК Одесские электросети», пятничный блэкаут затронет более 60 улиц и несколько сотен домов во всех районах города.

В частности, без электричества на весь день останутся такие адреса:

1-й Офицерский переулок

1, 15Б, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 2А, 8А, 9, 9А, 9В, 10, 11, 11А, 12, 15А, 8

С 08:00 до 17:00;

1-й Сиротский переулок

1, 3, 3А, 5, 7, 9

С 08:00 до 17:00;

1-й Тепличный переулок

1, 2, 2А, 3, 3Б, 4, 5, 5А

С 08:00 до 17:00;

2-й Офицерский переулок

2, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 10

С 08:00 до 17:00;

2-й Тепличный переулок

1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 9, 10

С 08:00 до 17:00;

4-й Деревообделочный переулок

5

С 09:00 до 19:00;

Абрикосовая улица

1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 9/9А, 1Д, 13/А, 13Б, 43, 1Б, 35А, 1А, 1В, 39А, 1Г, 41А, 17А

С 08:00 до 17:00;

Авдеева-Черноморского улица

8/, 16, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 20А, 43А, 53, 45А, 45Б, 45В, 28В, корп.8, 28Г, 51А, 39А

С 08:00 до 17:00;

Академика Гамалея проспект

23уч., корп.20, 51уч.9, 67Б

С 08:00 до 17:00;

Академика Панкратовой улица

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 3А, 26А, 26Б, 5А, 27А, 27б, 5Б, 5В, 29А, 5Г, 30А, 17А, 31А, 3Б, 18/, корп.1, 34А, 3В, 3Г, 10А, 21А, 39А, 39В, 10Б, 22А, 61, 23А, 11А, 49А, 4А, 51А, 24Б, 53А, 24В, 24Г, 12А, 24А

С 09:00 до 19:00;

Армейская улица

8

С 09:00 до 20:00;

Богдана Хмельницкого улица

11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

С 08:30 до 22:00;

Бригадная улица

2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5Г, 3А, 6А, 7А, 7Б, 7В, 7Є, 3Б, 8А, 8Б, 4б, 14, 10А, 5А, 5Б, 5В, 13/, корп.1, корп.3, корп.5, корп.6, корп.7, 3/Б, 31А, 15/А, 15А, 31/, 16А, 29Б, 17/, 17А, 17Б, 29А, 18А, 28А, 27А, 20Б, 26А, 21А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34

С 08:00 до 17:00;

Вишневый переулок

46, 48, 50

С 08:00 до 17:00;

Владимира Хавкина улица

1, 51а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 1а, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47/, 47а, 47г, 49, 51, 27

С 09:00 до 19:00;

Гвардейская улица

3, 5, 6А, 8, 8А, 10, 12, 12А

С 08:00 до 17:00;

Геологическая улица

9, 9А, 23А

С 09:00 до 19:00;

Долгая улица

21, 121Б, 25, 26, 26а, 26б, 26б/, корп.1, 26Ж, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 31-, 31а, 31б, 31в, 33, 33/, корп.2, корп.3, корп.4, корп.6, корп.7, корп.9, 33/7А, 33/7Б, 33/7В, 33/8Б, 33/9Б, 33/3а, 33А, 34, 34/, 34а, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 46а, 47, 47/, 47А, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58/, 59, 59а, 60, 60а, 23, 61А/1, 62, 63, 64, 65, 66, 66/, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69А, 69Б, 70, 70А, 71, 71а, 71б, 71в, 72, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 77, 77/1, 77А, 78, 79, 80, 81, 81А, 81б, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 86б, 86В, 86г, 86д, 87, 88, 88б, 88в, 88Г, 89, 90, 91, 91а, 92, 94, 94а, 94Б, 96, 96/, корп.33, 96а, 96б, 96д, 98, 98б, 98в, 98Вуч., корп.28, 98г, 98Д, 98Ж, 100, 61

С 08:00 до 17:00;

Дружный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7А, 9А, 7б, 18Б, 11А, 18А, 12А, 16А, 11, 12, 14, 16, 18, 20

С 08:00 до 17:00;

Дубовая Роща улица

3/, корп.1, корп.2, корп.3

С 08:00 до 17:00;

Еврейская улица

24

С 09:00 до 19:00;

Ефима Геллера улица

2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 5Д, 3А, 6А, 6Д, корп.1, 7А, 4А, 8/, корп.4, 8А, 8А, корп.3, 8Б, корп.2, 9А, 9Б, 4Б, 16, 11А, 11Б, 11В, 5А, 5Б, 5В, 15А, 15б, 5Г, 30Б, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 30А, 18А, 28А, 19А, 19А/1, 19Б, 19В, 26В, 20А, 21А, 21Б, 21В, 21В/2, 21Г, 21Д, 26Б, 26А, 23А, 23Б, 25В, 24А, 25А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34

С 08:00 до 17:00;

Ивана Франко улица

1, 40А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 28А, 29, 29/, 2, 29А, 29Б, корп.1, 31, 32, 33, 33А, 34, 34А, 35, 35А, 36А, 37, 37/, 38, 38Б, 39А, 40А, 40Б, корп.2

С 08:00 до 17:00;

Клубничный переулок

25, 25А, 27, 29

С 08:00 до 17:00;

Кондрашина улица

25, 11А, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43А, 1, 27, 1/5, 3, 5, 7, 7/, корп.9, 7/9/, корп.2, 7-9, 9А, 1/2

С 08:00 до 17:00;

Котляревского улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3В, 8А, 8Б, 1Б, 1А, 9Б, 9В, 23, 5А, корп.1, 12А, 12В, 12Г, 12Д, 5Б, 13А, 5В, 14А, 5Г, 15А, 3А, 6А, 6Б, 3Б, 21А, 9А

С 09:00 до 19:00;

Круговая улица

10Б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 48В, 48Д, 40В, 58, 50А, 50Б, корп.1, 15А, 15Б, 53А, 40А, 54А, 48А, 55А, 40Б, 56А, 48Б

С 09:00 до 19:00;

Ливерпульский переулок

1А, 5, 6, 6/, корп.1, 6А/, корп.2, 6Б, 7

С 08:00 до 17:00;

Линейный переулок

1, 2, 3, 6, 1А, 4

С 08:00 до 17:00;

Люстдорфская дорога

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 185Б, 185В, 185Г, 185Д, 183А, 183Б, 189А, 183В, 191А, 179, 193А, 227А, 196А, корп.3, корп.2, 199А, 209/, 201А, 203А, 207А, 181, 205А, 205, 209, 201, 199, 197, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 207, 227, 195, 229, 231, 233, 240, 193, 191, 189, 187, 185, 183, 225

С 08:00 до 17:00;

Макаренко улица

22, 26, 26/, корп.225

С 08:00 до 17:00;

Мясоедовская улица

28, 30

С 08:30 до 22:00;

Новгородская улица

1А

С 08:00 до 17:00;

Оранжерейный переулок

18А, 43А, 18В, корп.1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 18Б, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 24В

С 09:00 до 19:00;

Ореховая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 2А, 24А, 2Б, 36, 9А, 7А, 32А, 15А, 34А, 1А, 36А, 80А, 72А, 64А, 62А, 50А, 48А, 37, 38, 39, 40, 42.44, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 194

С 08:00 до 17:00;

Офицерская улица

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 5В, 13/3, 38, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 14Д, 14Е, 4/, 15/2, 15Б, 7, 7А, 16А, 16Б, 16Г, 7А, 17А, 7Б, корп.1, 19/, корп.2, 8, 8А, 4/1А, 20А, 20Г, 9/, 21/Д, 21А, 21Б, 21В, корп.4, 22/, 22А, 22Б, 22Г, 22Д, корп.7, 23А, 23Б, 23В, 9А, 24А, 24Б, 24В, 24Д, 4Б, 5А, 26А, 26Б, 26В, 26Г, 11/, корп.3, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 28Д, 11А, 30/Б, 30А, 30Б, 11Б, 32/, 32А, 32Б, 32В, 5Б, 34А, 34Б, 12А, 36А, 19Б

С 08:00 до 17:00;

Педагогическая улица

16, 16/16А, 16А, 20

С 08:00 до 17:00;

переулок Ивана Франко

12, 14, 15, 16, 17, 19

С 08:00 до 17:00;

переулок Людмилы Гинзбург

5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23В, 23Г, 10В, 25А, 15А, 27Б, 10Г, 43, 19Д, 21А, 21Б, 35К, 10А, 10Б, 23Б, 23А

С 09:00 до 19:00;

переулок Тимирязева

1, 2

С 08:00 до 17:00;

Петрашевского улица

7А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19

С 08:00 до 17:00;

Писарева улица

1, 28А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 2, корп.1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 14/

С 08:00 до 17:00;

Псковская улица

3, 19А, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 4, 10, 11, 12, 15, 17, 17А, 19, 9А

С 08:00 до 17:00;

Псковский переулок

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/, корп.4, корп.5, 11, 12, 14, 16

С 08:00 до 17:00;

Равенства улица

196

С 08:00 до 17:00;

Ришельевская улица

21

С 09:00 до 19:00;

Рыбачий переулок

2, 3, 3-5, 3/5А, 3/А, 3А, 4, 6

С 08:00 до 17:00;

Садиковская улица

31

С 09:00 до 19:00;

Сегедская улица

13, 23Б, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 19, 15, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 19А

С 09:00 до 20:00;

Селянская улица

6, 82А, 11А, 13, 15, 17, 17А, 17Г, 19А, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 8, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/, корп.1, 60, 60А, 61, 62, 62/, корп.2, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67/А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 46

С 08:00 до 17:00;

Семена Палия улица

108

С 09:00 до 20:00;

Семена Яхненко улица

2, 47, 1а/, 3/, корп.2, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12В, 13, 15, 15А, 15а, 17, 17а, 19, 19/1, 19а, 19б, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 23, 23б, 24, 25, 25-27/А, 25а, 26, 27, 27б, 28, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 31б, 31Г, 31Д, 32, 33, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 35а, 35б, 37, 37/, корп.1, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 45/1б, корп.72, 47, 47/, 47/1а, корп.18, 47/2, корп.27

С 08:00 до 17:00;

Сиротский переулок

1, 2, корп.6, 3, 4, 5, 6, 5А

С 08:00 до 17:00;

Смелый переулок

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14/1, 11А, 11, 12, 14, 16

С 08:00 до 17:00;

Степовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6А, 15, 10А, 10Б, 1А, 27А, корп.1, 16А, 16Б, 17/, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

С 09:00 до 19:00;

Тимирязева улица

1А, 1В, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 12б, 13, 13б, 14, 14Б, 15, 16, 16а, 16в, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/, корп.1, корп.3, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 1Б, 35Г, корп.44, 36, 37, 37а, 37б, 38, 38/1, 38/3, 38б, 39, 39/1, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41Б, 41в, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46А, 47, 47Г, 47Д, 48, 49, 49/, корп.6, корп.8, корп.9, 49/2, 49а/, корп.51, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 56, 66уч, корп.21, 49а, 62, 35в

С 08:00 до 17:00;

Трамвайная улица

1, 24А/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 2А, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24А, 11

С 08:00 до 17:00;

Трамвайный переулок

2

С 08:00 до 17:00;

Троллейбусная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7/, 36/2, корп.1, 36/, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42

С 08:00 до 17:00;

Фонтанская дорога

16, 20, 22, 51, 53, 55, 57, 55А, 55А/, 55в, 55В/, 55Г, 55Д, 55Ж, 65, 51А, 51Б, корп.2, 16/, корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, 55/, 20/, корп.7, 20А, корп.1, 16/5, 57А

С 08:00 до 17:00;

Фонтанская дорога

9Б, 15, 15/, корп.2, 15А, 15Б

С 09:00 до 20:00;

Хуторская улица

1, 105в, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 5в, 6, корп.3, 6/3, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9Б, 10, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13а, 13б, корп.2, 13в, 14, 15а, 15в, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 25а, 27, 27б, 29, 15, 23, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34А, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42б, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 47б, 47е, 47ж, 47к, 48, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 1а, 54, 54а, 55, 56, 57, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 58, 58в, 59, 59а, 59б, 60, 60А, 60б, 61, 61а, 61б, 61В, 62, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 69, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 71, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81Л, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85, 85а, 85б, 86Г, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 95, 95а, 95б, 95в, 95Д, 95ж, 95з, 97, 97в, 99, 99/Б, корп.1, 99а, 103г, 53

С 09:00 до 19:00;

Цементный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6А, 5А, 9, 16А, 14Б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

С 09:00 до 19:00;

Черноморский переулок

3, 5

С 08:00 до 17:00;

Чубаевская улица

11Д, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, корп.1, 2/А, 15И, 4А, 15К, 28Б, 18Б, 11, 9А, 9А/Б, 9б/, корп.2, 9В, 9Г, 1А, 10А, 28А, 13А, 26Б, 15Б, 15В, 15Г, 15Д, 15Ж, 16А, 16Б, 26А, 17/, 26/, 18/, корп.5, 18А, 24А, 20А, 22Б, 22А, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 15А

С 08:00 до 17:00;

Штурвальная улица

3, 5, 7, 9, 9/, корп.1, 11, 11А, 13, 13А

С 08:00 до 17:00;

Электрический переулок

4А, 4Б

С 08:00 до 17:00.

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