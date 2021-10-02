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Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат в воскресенье

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат в воскресенье

Завтра, в воскресенье, 3 октября, в Одессе временно останутся без электричества 11 улиц.

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Но, судя по данным сайта «Блэкаут», ссылающегося на компанию «ДТЭК Одесские электросети», света не будет не так уж и долго.

Так, с 06:00 до 06:30 часов обесточить планируется такие адреса:

  1. 4-й Деревообделочный переулок, 5;
  2. Академика Панкратовой улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26а, 26б, 5а, 27а, 27б, 5б, 5в, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3б, 18/1, 3в, 34а, 3г, 10а, 21а, 10б, 39а, 39в, 22а, 61, 23а, 11а, 24а, 49а, 4а, 51а, 24в, 53а, 24г, 12а, 3а, 24б;
  3. Владимира Хавкина улица, 1, 51а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 1а, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47/, 47а, 47г, 49, 51, 27;
  4. Геологическая улица, 9, 9а;
  5. Котляревского улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б, 9в, 23, 5а, 5а1, 12а, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21а, 9а;
  6. Круговая улица, 10б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381, 15а, 50а, 50б, 15б, 40а, 40б, 53а, 48а, 54а, 48б, 55а, 40в, 56а, 48д, 48в;
  7. Оранжерейный переулок, 18а, 43а, 18в, 18в1, 18д, 20, 20а, 20в, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 18б, 25, 26, 26а, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 24в;
  8. переулок Людмилы Гинзбург, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23в, 23г, 10в, 25а, 15а, 27б, 10г, 43, 19д, 21а, 21б, 35к, 10а, 10б, 23б, 23а;
  9. Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6а, 15, 10а, 10б, 1а, 27а, 17/1, 16а, 16б, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31;
  10. Хуторская улица, 1, 105в, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 5в, 6, 6/3, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9б, 10, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13б2, 13в, 14, 15а, 15в, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 25а, 27, 27б, 29, 63, 15, 23, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42б, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 47б, 47е, 47ж, 47к, 48, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 1а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 57в, 57г, 57д, 57е, 57з, 58, 58в, 59, 59а, 59б, 60, 60а, 60б, 61, 61а, 61б, 61а, 62, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 69, 69а, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 71, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81л, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85, 85а, 85б, 86Г, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 95, 95а, 95б, 95в, 95д, 95ж, 95з, 97, 97в, 99, 99/б1, 99а, 103г, 52;
  11. Цементный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6а, 5а, 9, 16а, 14б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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