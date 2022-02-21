Отключения света в Одессе 22 февраля: кого ждет «черный» вторник

Завтра, во вторник, 22 февраля 2022 года, в Одессе состоится очередное плановое отключение электричества.
По данным компании ДТЭК «Одесские электросети», на которую ссылается сайт «Блэкаут». Будут обесточены дома на 10 улицах в разных районах города.
22 февраля свет отключат по таким адресам:
- Большая Арнаутская улица
80, 90, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111
С 09:00 по 17:00
- Коцюбинского улица
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 6в, 4а, 4б, 8Б, 9А, 9б, 11, 10Б, 6Б, 15а, 12А, 12Б, 14Б, 14А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
С 08:00 по 18:00
- Малая Арнаутская улица
96, 97, 98
С 09:00 по 17:00
- Мациевской улица
2а, 22
С 08:00 по 18:00
- Пассионарии улица
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 3а, 9а, 9б, 3б, 12, 7а, 17б, 17а, 15б, 15а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24
С 08:00 по 18:00
- Преображенская улица
65, корп.67, 67, 69, 71
С 09:00 по 17:00
- Приморская улица
29, 45/, 31А, корп.1, 32, корп.6, 32а, 31, 34, 35, 39, 39А, 43, 33
С 09:00 по 19:00
- Стельмаха улица
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15а, 4А, 7а, 22, 8а, 6а, 14а, 9а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
С 08:00 по 18:00
- Черноморского Казачества улица
98, 167, 169, 171, 173, 173/, корп.1
С 08:00 по 18:00
- Ширшова улица
20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 20а, 73/75, 46, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77
С 08:00 по 18:00
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