Завтра, в субботу, 2 октября, в Одессе останутся без электроснабжения некоторые дома на трех улицах.
Энергетики запланировали там регламентные ремонты и техническое обслуживание оборудования.
Об этом информирует ресурс «Блэкаут. Одесса» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».
2 октября свет в Одессе отключат по следующим адресам:
- Пастера улица
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
С 09:00 по 19:00
- переулок Ляпунова
3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
С 09:00 по 19:00
- Софиевская улица
2б, 4, 4/6, 6, 46
С 09:00 по 19:00