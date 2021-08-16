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Отключения света в Одессе 17 августа: в центре и на Таирова

Отключения света в Одессе 17 августа: в центре и на Таирова

Во вторник, 17 августа, в компании “ДТЭК Одесские электросети” запланировали отключения от электроснабжения некоторых улиц Одессы. Энергетики заранее приносит извинения за доставленные неудобства.

Список адресов:

1-я линия Марии Демченко

30, 38

С 09:00 по 19:00

6-я линия Марии Демченко

38

С 09:00 по 19:00

Академика Вильямса улица

19/1, 17, 17А, 17Б, 17В, 31

С 09:00 по 19:00

Водный переулок

1, 17а, 3, 3А, 4, 4/3, 4/6, 4/6 А, 4/6 Б, 4/6В, 4/6д, 4А, 4а1, 4Б, 5, 2, 5/3, 5/4, 7, 7а, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 11в, 13, 13А, 17, 5/

С 09:00 по 19:00

Воронцовский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 6А

С 09:00 по 17:00

Дача Ковалевского улица

72, 76, 88, 90, 92, 94, 96, 74/4, 74/5, 106А, 76Б, 98, 102а, 74/1, 74/2, 94А, 74/3, 100А, 100, 102, 104, 106, 108, 110

С 09:00 по 19:00

Марии Демченко улица

28, 38Б, 29А, 29Б, 30, 30А, 30Д, 31, 31Б, 29, 32Б, 34, 34а, 34Б, 36А, 36Б2, 38А, 32

С 09:00 по 19:00

переулок Академика Вильямса

2, 15б, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 7Б, 2а, 8а, 9, 9а, 10, 11, 13, 15а, 8

С 09:00 по 19:00

Приморский бульвар

1, 2

С 09:00 по 17:00

Садовского улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 12б, 20А, 20Б, 222, 13А, 22а, 13б, 13в, 13г, 26а, 2А, 27а, 14А, 14а, 30а, 30б, 4/2, 31/а, 31а, 15а, 15б, 15б-1, 11а, 37а, 11б, 17А, 41а, 4а, 43А, 1А, 45А, 45б, 12а, 47А, 18а

С 09:00 по 19:00

Саксаганского улица

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 122, 22А, 16А, 12/1, 1Б, 25А, 25Б, 17б, 12А, 18А, 7А, 29А, 19А, 31А, 10. 12А, 6А, 17А

С 09:00 по 19:00

Тираспольское шоссе

2, 4, 4А, 6, 8

С 07:00 по 21:00

Шефская улица

8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 09:00 по 17:00

 

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