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Отключения света в Одессе 16 января: информация от ДТЭК

Отключения света в Одессе 16 января: информация от ДТЭК

В понедельник, 16 января 2023 года в Одессе продолжаются экстренные отключения света. Это значит, что предсказать, когда отключат электричество, нельзя, графики не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские Электросети.

Энергетики поясняли, что так происходит потому, что НАК Укрэнерго выделяет на распределение слишком малые лимиты мощности. Большая ее часть уходит на поддержание работоспособность объектов критической инфраструктуры, которая обеспечивают работу предприятий водообеспечения, теплоснабжения, а также больниц.

Оставшиеся лимиты распределяются между бытовыми потребителями и промышленностью в режиме онлайн в зависимости от нагрузки на сеть в конкретный момент времени.

Такие экстренные отключения могут продлиться несколько дней. Энергетики продолжают восстанавливать и переподключать линии и оборудование. После этого они рассчитывают выйти уже на прогнозируемы отключения по ранее утверждённым графикам.

Из-за дефицита электроэнергии страдает и общественный электротранспорт Одессы. 15 января он вообще не работал. Сегодня, 16-го января, на линии выйдет лишь 30% подвижного состава.

В компании пояснили, что последняя атака России 14 января нанесла ущерб работе энергосистемы. Это привело к тому, что дефицит электроэнергии вырос еще больше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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