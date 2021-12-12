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Отключения света в Одессе 13 декабря: кому грозит блэкаут в понедельник

Отключения света в Одессе 13 декабря: кому грозит блэкаут в понедельник

В понедельник, 13 декабря 2021 года, некоторых одесситов ждет очередной блэкаут. Ряд улиц и домов в разных районах останутся без света.

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По информации сайта “Блэкаут”, который ссылается на компанию “ДТЭК Одесские электросети”, света не будет по следующим адресам:

  • 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

26, 28, 30А, 32, 34

С 09:00 по 18:00

  • 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37А, 37, 38, 39, 41

С 09:00 по 18:00

  • 3-я линия Марии Демченко

39

С 09:00 по 18:00

  • 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

29, 30, 31, 32, 33, 34, 33А, 32А, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

С 09:00 по 18:00

  • 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 45А, 41А, 47А, 44А

С 09:00 по 18:00

  • 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

12, 47А, 16, 16А, 18, 14, 41, 43, 45, 47, 18А

С 09:00 по 18:00

  • 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

9, 10, 11, 12, 13, 11А, 10А, 10а2, 13А, 13Б, 17А, 14, 16, 18

С 09:00 по 18:00

  • Академика Заболотного улица

44, 50, 52

С 08:00 по 17:00

  • Байдарочный переулок

3

С 09:00 по 19:00

  • Дальницкая улица

31, 31А, 37, 37А, 39, 41

С 06:00 по 22:00

  • Дача Ковалевского улица

7/1

С 09:00 по 19:00

  • Заславского улица

38

С 09:00 по 18:00

  • Кавказский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

С 09:00 по 19:00

  • Костанди улица

126, 167А, 130, 132, 132А, 134, 136, 136А, 136Б, 139, 141, 141А, 143, 147, 147А, 128, 151, 153, 153/1, 155, 155А, 157, 157А, 159, 161, 163, 165, 165Б, 167, 149

С 09:00 по 18:00

  • Люстдорфская дорога

142, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/3, 146/1, 148

С 09:00 по 18:00

  • Малая Арнаутская улица

110, 112, 119

С 09:00 по 18:00

  • Мичурина улица

19, 19а

С 09:00 по 19:00

  • переулок Матросская Слободка

2

С 09:00 по 19:00

  • Прокатная улица

8, 10, 12

С 09:00 по 19:00

  • Светлый переулок

1, 1Б, 2, 2А

С 08:00 по 21:00

  • Семена Палия улица

100

С 08:00 по 17:00

  • Старопортофранковская улица

107, 109, 113, 115, 117

С 09:00 по 18:00

  • Тенистая улица

С 08:00 по 21:00

  • Тепличная улица

3б, 4А

С 09:00 по 19:00

  • Черняховского улица

3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13

С 08:00 по 21:00

  • Шевченко проспект

17, 17А, 17Б, 17в, 19, 21, 21А, 21Б, 21В

С 09:00 по 19:00

  • Якорный переулок

3, 5

С 09:00 по 19:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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