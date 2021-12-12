Отключения света в Одессе 13 декабря: кому грозит блэкаут в понедельник

В понедельник, 13 декабря 2021 года, некоторых одесситов ждет очередной блэкаут. Ряд улиц и домов в разных районах останутся без света.
По информации сайта “Блэкаут”, который ссылается на компанию “ДТЭК Одесские электросети”, света не будет по следующим адресам:
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
26, 28, 30А, 32, 34
С 09:00 по 18:00
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37А, 37, 38, 39, 41
С 09:00 по 18:00
- 3-я линия Марии Демченко
39
С 09:00 по 18:00
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
29, 30, 31, 32, 33, 34, 33А, 32А, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
С 09:00 по 18:00
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 45А, 41А, 47А, 44А
С 09:00 по 18:00
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
12, 47А, 16, 16А, 18, 14, 41, 43, 45, 47, 18А
С 09:00 по 18:00
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
9, 10, 11, 12, 13, 11А, 10А, 10а2, 13А, 13Б, 17А, 14, 16, 18
С 09:00 по 18:00
- Академика Заболотного улица
44, 50, 52
С 08:00 по 17:00
- Байдарочный переулок
3
С 09:00 по 19:00
- Дальницкая улица
31, 31А, 37, 37А, 39, 41
С 06:00 по 22:00
- Дача Ковалевского улица
7/1
С 09:00 по 19:00
- Заславского улица
38
С 09:00 по 18:00
- Кавказский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
С 09:00 по 19:00
- Костанди улица
126, 167А, 130, 132, 132А, 134, 136, 136А, 136Б, 139, 141, 141А, 143, 147, 147А, 128, 151, 153, 153/1, 155, 155А, 157, 157А, 159, 161, 163, 165, 165Б, 167, 149
С 09:00 по 18:00
- Люстдорфская дорога
142, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/3, 146/1, 148
С 09:00 по 18:00
- Малая Арнаутская улица
110, 112, 119
С 09:00 по 18:00
- Мичурина улица
19, 19а
С 09:00 по 19:00
- переулок Матросская Слободка
2
С 09:00 по 19:00
- Прокатная улица
8, 10, 12
С 09:00 по 19:00
- Светлый переулок
1, 1Б, 2, 2А
С 08:00 по 21:00
- Семена Палия улица
100
С 08:00 по 17:00
- Старопортофранковская улица
107, 109, 113, 115, 117
С 09:00 по 18:00
- Тенистая улица
2а
С 08:00 по 21:00
- Тепличная улица
3б, 4А
С 09:00 по 19:00
- Черняховского улица
3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13
С 08:00 по 21:00
- Шевченко проспект
17, 17А, 17Б, 17в, 19, 21, 21А, 21Б, 21В
С 09:00 по 19:00
- Якорный переулок
3, 5
С 09:00 по 19:00