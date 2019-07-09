Отключения света намечены сегодня в разных районах города

Электроэнергию для проведения ремонтных работ отключат с 9 до 17 часов.

На это время без света останутся жилые дома по адресам:

1-й Хрустальный пер., 2Б, 2, 1/7, 6, 10, 13, 1А, 1/2, 1/1

1-я линия (Лиманчик), 7, 15, 21, 35

1-я Пригородная ул., 1, 5, 11, 11А, 3, 7, 9, 13

2-я Пригородная ул., 11а, 8, 24А, 9, 13а, 15А, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

2-я Суворовская ул., Полностью

3-я Суворовская ул., Полностью

37-я линия, Полностью

Авангардная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25б, 26а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Авдеева-Черноморского ул., 1

Авиационная ул., 38А, 38/40, 46, 38, 48, 42, 58, 52, 38Б, 56, 44, 54А, 40, 50

Академика Филатова ул., 29Б, 31А

Аркадиевский пер., 14/5

Атамана Головатого ул., 44, 62, 64, 66, 68, 73, 75, 77, 79, 81, 91, 92, 93, 95, 64б, 64а, 64в, 73б, 135а, 135В, 96, 97, 101, 103, 137, 139, 141, 143, 145

Атамана Чепиги ул., 33, 35, 83, 104

Балковская ул., 35, 35/1

Бреуса ул., 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 17б, 2А, 35/2, 73А, 86/5, 27А, 4А, 78а, 21/2, 69А, 67а, 15Б, 25А, 17А, 73/2, 19/3, 11Б, 77/3, 70/1, 11А, 31А, 18, 29а, 15Б/1, 81А, 13А, 15А, 81/2, 25б, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88

Варненская ул., 18/4, 14/2, 12/3, 12/4, 14/3, 18/3, 18/5,

Гагарина проспект, 2

Гагаринский пер., 31

Генерала Гудовича ул., 1, 2, 3, 4, 6, 10а, 8, 10, 12, 14, 16, 6а

Героев Крут ул., 28А, 22, 26, 20Б, 24

Зелёная ул., 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 12Б, 32б, 22, 13А, 32А, 19а, 13Б, 40а, 1А, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 243

Инглези (25-й Чапаевской дивизии) ул., 10, 12/2

Каманина ул., 22, 22Н, 23Д, 23Б, 24/1, 24а, 23В, 23, 25, 19А/1, 19А, 24б, 1/27, 21, 1, 24, 20а, 1Е, 1Б, 22/8, 1а, 22/1, 22А, 22/9, 22/4, 22В, 24Б, 23/3, 22а, 23а

Каманина пер., 3, 2В, 2, 1/2, 4

Клубничный пер., 6, 8а, 4, 7, 6а, 15А, 3, 25, 9, 7а, 1, 5а, 5, 3/1, 11, 1а, 13, 6Б

Ковалевского спуск, 1А, 1, 8, 10, 1В

Кольцевая ул., 1, 8, 8/8, 8а, 9А, 9

Космонавтов ул., 33, 31/4, 25-ї Чапаєвської дивізії – мал, 10/2, 8, 25/1, 25/2, 23/2, 23/1, 23/5, 31, 29, 25/4, 29/2, 31/3, 29/3, 29/1, 31/2, 23/3, 25/3, 27/2, 27/1, 27/3, 23/4, 31/5, 27/4

Летняя ул., 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13б, 28б, 18а, 15а, 5б, 28а, 17, 5а, 13а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Лиственный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10б, 10а, 1б, 9, 10, 11, 12, 13, 1а

Матросский спуск, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Металлистов ул., 10, 10а, 3, 2, 14, 4, 6а, 5, 12, 8, 12а, 7, 9, 6, 13, 15, 1, 11

Мирная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19А, 16а, 1а, 15а, 2б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29

Морской пер., 2, 12, 29А, 25, 29

Наливная, 1, 4А, 4

Никитина ул., 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105

Николая Гефта ул., 21

Обрывистая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 9а, 7а, 7_1, 11, 12а, 10а, 7г, 3а, 7б, 14а, 7в, 16, 2а, 19, 18, 17, 14, 15, 12, 13, 21, 20, 22

Парашютный пер., 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 10б, 10А, 24В, 18, 22А, 24А, 20, 22, 24, 26

Павла Кравцова пер., 2

Петра Ивахненко ул., 71, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 84, 78а, 86а, 78г, 79а, 86, 71а

Пилотный пер., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7/13, 3/2, 3А, 6А, 9, 5/, 3/1, 5/20, 2/1

Посмитного ул., 3, 10/121, 7, 7А, 5, 9, 9а, 92, 9/

Скворцова ул., 24б, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 24 Б, 24в, 24А, 4А, 31А, 24 А, 39, 43а, 31Б, 28А, 30А, 47А, 31/2, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Скидановская ул., 6, 17, 23

Скидановский спуск, 7, 7А

Спартаковская ул., 1, 3, 4, 5, 7, 9, 8а, 9А, 17-В, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Спартаковский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 23а, 16а, 20/8, 15, 6а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Среднефонтанская ул., 53/55, 32А, 32Б, 32, 34

Тенистая ул., 34-А, 24, 26, 28, 32, 30Б, 30, 30а, 18е, 24А

Университетский пер., 6б, 1, 4б, 2, 4

Фруктовый пер., 1, 3, 5, 7, 9

Хрустальный пер., 2А, 2, 3, 4, 1/, 8, 9, 8А

Черноморского Казачества ул., 123_1, 123а, 83, 73, 79_81, 93, 85, 89, 56, 75, 91, 87, 71, 107_109, 51, 53, 95, 97, 129, 123Б, 123, 59, 30, 1 Лінія, 65, 36, 26, 37, 34, 33, 67, 61, 49, 24, 43, 32, 63, 41, 47, 35, 135, 127, 131, 125, 133, 55.

Фото: grad.ua