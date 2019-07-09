Отключения света намечены сегодня в разных районах города

Электроэнергию для проведения ремонтных работ отключат с 9 до 17 часов.
На это время без света останутся жилые дома по адресам:
- 1-й Хрустальный пер., 2Б, 2, 1/7, 6, 10, 13, 1А, 1/2, 1/1
- 1-я линия (Лиманчик), 7, 15, 21, 35
- 1-я Пригородная ул., 1, 5, 11, 11А, 3, 7, 9, 13
- 2-я Пригородная ул., 11а, 8, 24А, 9, 13а, 15А, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- 2-я Суворовская ул., Полностью
- 3-я Суворовская ул., Полностью
- 37-я линия, Полностью
- Авангардная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25б, 26а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Авдеева-Черноморского ул., 1
- Авиационная ул., 38А, 38/40, 46, 38, 48, 42, 58, 52, 38Б, 56, 44, 54А, 40, 50
- Академика Филатова ул., 29Б, 31А
- Аркадиевский пер., 14/5
- Атамана Головатого ул., 44, 62, 64, 66, 68, 73, 75, 77, 79, 81, 91, 92, 93, 95, 64б, 64а, 64в, 73б, 135а, 135В, 96, 97, 101, 103, 137, 139, 141, 143, 145
- Атамана Чепиги ул., 33, 35, 83, 104
- Балковская ул., 35, 35/1
- Бреуса ул., 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 17б, 2А, 35/2, 73А, 86/5, 27А, 4А, 78а, 21/2, 69А, 67а, 15Б, 25А, 17А, 73/2, 19/3, 11Б, 77/3, 70/1, 11А, 31А, 18, 29а, 15Б/1, 81А, 13А, 15А, 81/2, 25б, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88
- Варненская ул., 18/4, 14/2, 12/3, 12/4, 14/3, 18/3, 18/5,
- Гагарина проспект, 2
- Гагаринский пер., 31
- Генерала Гудовича ул., 1, 2, 3, 4, 6, 10а, 8, 10, 12, 14, 16, 6а
- Героев Крут ул., 28А, 22, 26, 20Б, 24
- Зелёная ул., 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 12Б, 32б, 22, 13А, 32А, 19а, 13Б, 40а, 1А, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 243
- Инглези (25-й Чапаевской дивизии) ул., 10, 12/2
- Каманина ул., 22, 22Н, 23Д, 23Б, 24/1, 24а, 23В, 23, 25, 19А/1, 19А, 24б, 1/27, 21, 1, 24, 20а, 1Е, 1Б, 22/8, 1а, 22/1, 22А, 22/9, 22/4, 22В, 24Б, 23/3, 22а, 23а
- Каманина пер., 3, 2В, 2, 1/2, 4
- Клубничный пер., 6, 8а, 4, 7, 6а, 15А, 3, 25, 9, 7а, 1, 5а, 5, 3/1, 11, 1а, 13, 6Б
- Ковалевского спуск, 1А, 1, 8, 10, 1В
- Кольцевая ул., 1, 8, 8/8, 8а, 9А, 9
- Космонавтов ул., 33, 31/4, 25-ї Чапаєвської дивізії – мал, 10/2, 8, 25/1, 25/2, 23/2, 23/1, 23/5, 31, 29, 25/4, 29/2, 31/3, 29/3, 29/1, 31/2, 23/3, 25/3, 27/2, 27/1, 27/3, 23/4, 31/5, 27/4
- Летняя ул., 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13б, 28б, 18а, 15а, 5б, 28а, 17, 5а, 13а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30
- Лиственный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10б, 10а, 1б, 9, 10, 11, 12, 13, 1а
- Матросский спуск, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- Металлистов ул., 10, 10а, 3, 2, 14, 4, 6а, 5, 12, 8, 12а, 7, 9, 6, 13, 15, 1, 11
- Мирная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19А, 16а, 1а, 15а, 2б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29
- Морской пер., 2, 12, 29А, 25, 29
- Наливная, 1, 4А, 4
- Никитина ул., 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105
- Николая Гефта ул., 21
- Обрывистая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 9а, 7а, 7_1, 11, 12а, 10а, 7г, 3а, 7б, 14а, 7в, 16, 2а, 19, 18, 17, 14, 15, 12, 13, 21, 20, 22
- Парашютный пер., 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 10б, 10А, 24В, 18, 22А, 24А, 20, 22, 24, 26
- Павла Кравцова пер., 2
- Петра Ивахненко ул., 71, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 84, 78а, 86а, 78г, 79а, 86, 71а
- Пилотный пер., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7/13, 3/2, 3А, 6А, 9, 5/, 3/1, 5/20, 2/1
- Посмитного ул., 3, 10/121, 7, 7А, 5, 9, 9а, 92, 9/
- Скворцова ул., 24б, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 24 Б, 24в, 24А, 4А, 31А, 24 А, 39, 43а, 31Б, 28А, 30А, 47А, 31/2, 41, 43, 45, 47, 49, 51
- Скидановская ул., 6, 17, 23
- Скидановский спуск, 7, 7А
- Спартаковская ул., 1, 3, 4, 5, 7, 9, 8а, 9А, 17-В, 11, 13, 15, 17, 19, 21
- Спартаковский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 23а, 16а, 20/8, 15, 6а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- Среднефонтанская ул., 53/55, 32А, 32Б, 32, 34
- Тенистая ул., 34-А, 24, 26, 28, 32, 30Б, 30, 30а, 18е, 24А
- Университетский пер., 6б, 1, 4б, 2, 4
- Фруктовый пер., 1, 3, 5, 7, 9
- Хрустальный пер., 2А, 2, 3, 4, 1/, 8, 9, 8А
- Черноморского Казачества ул., 123_1, 123а, 83, 73, 79_81, 93, 85, 89, 56, 75, 91, 87, 71, 107_109, 51, 53, 95, 97, 129, 123Б, 123, 59, 30, 1 Лінія, 65, 36, 26, 37, 34, 33, 67, 61, 49, 24, 43, 32, 63, 41, 47, 35, 135, 127, 131, 125, 133, 55.
Фото: grad.ua
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