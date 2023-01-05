Новости Одессы и Одесской области

Отключения света: будет ли Одесса с электричеством 5 января?

Отключения света: будет ли Одесса с электричеством 5 января?

По состоянию на утро четверга, 5 января 2023 года, в Одессе и Одесской области продолжают действовать графики стабилизационных отключений электричества. Но по факту отключения не проводятся при наличии необходимой мощности в энергосети.

Об этом сообщается на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети».

По информации энергетиков, графики составлены с учетом сложной ситуации в энергосистеме страны после массовых обстрелов российскими террористами в канун нового года.

Ознакомиться с новым графиком можете здесь.

Напомним, 30 декабря 2022 года рашисты в очередной раз атаковали энергосистему Украины крылатыми ракетами и дронами-камикадзе, чтобы оставить нас на новый год без света. Но большая их часть была сбита силами противовоздушной обороны. Нанесенные повреждения удалось оперативно устранить, и вся Одесская область встречала Новый год с электричеством.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить