Отключения света: будет ли Одесса с электричеством 5 января?

По состоянию на утро четверга, 5 января 2023 года, в Одессе и Одесской области продолжают действовать графики стабилизационных отключений электричества. Но по факту отключения не проводятся при наличии необходимой мощности в энергосети.

Об этом сообщается на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети».

По информации энергетиков, графики составлены с учетом сложной ситуации в энергосистеме страны после массовых обстрелов российскими террористами в канун нового года.

Ознакомиться с новым графиком можете здесь.

Напомним, 30 декабря 2022 года рашисты в очередной раз атаковали энергосистему Украины крылатыми ракетами и дронами-камикадзе, чтобы оставить нас на новый год без света. Но большая их часть была сбита силами противовоздушной обороны. Нанесенные повреждения удалось оперативно устранить, и вся Одесская область встречала Новый год с электричеством.