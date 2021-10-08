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Отключения электричества в Одессе 9 октября: где не будет света

Отключения электричества в Одессе 9 октября: где не будет света

Завтра, в субботу, 9 октября, некоторые улицы в Одессе останутся без электроснабжения.

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Энергетики запланировали там регламентные ремонты и техническое обслуживание оборудования.

Об этом информирует ресурс «Блэкаут. Одесса» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».

9 октября свет в Одессе отключат по следующим адресам:

  • 1-й Моторный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14А, 19, 18А, 2А, 30А, 27А, 25а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38

С 09:00 по 19:00

  • 1-я Станционная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 25, 49А, 31б, 31А, 28А, 29а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

С 09:00 по 19:00

  • 2-й Моторный переулок

2, 4, 6А, 8А, 10, 12

С 09:00 по 19:00

  • 2-я Станционная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 2б, 21А, 2Г, 22А, 33, 8А, 18А, 2А, 19А, 14А, 15а

С 09:00 по 19:00

  • 3-я Станционная улица

1, 3, 5, 7, 9, 5А, 3А, 1А, 15А, 11, 13, 17, 19, 21, 23

С 09:00 по 19:00

  • Селекционная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18А, 22А, 16А, 23а, 25, 2Г, 43а, 40А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54

С 09:00 по 19:00

  • Тракторна вулиця

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 19а, 19б, 15А, 21А, 12А, 7а, 23А, 26, 2б, 2а, 51а, 27А, 50 А, 48 А, 45А, 39А, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54

С 09:00 по 19:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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