Отключения электричества в Одессе 9 октября: где не будет света

Где в Одессе отключат свет 7 октября: больше всех не повезет Фонтану Завтра, в четверг, 7 октября, в Одессе грядет очередной «блэкаут»: из-за плановых работ без света останутся 35 улиц, большая часть которых – в Киевском и Приморском районах города. Больше всего домов временно обесточат на Фонтанской дороге. ПОДРОБНЕЕ