Отключение воды в Лузановке 11-12 сентября: список улиц

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода диаметром 600 мм по адресу ул. Днепровская, 6.
В связи с чем, с 9:00 11 сентября до 7:00 12 сентября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Героев Обороны Одессы, 14-24,
- Лузановская, 58-110, 5а, 57-71,
- Красная, 3-15, 2-14,
- Донецкая,
- Добровольского, 2-52,
- Николаевская дорога, 162-172, 245-315,
- ж/м «Лузановка»,
- Штилевая,
- Дунаевского,
- Наклонная,
- Днепровская,
- Ростовская,
- Керченская,
- Державина,
- Леси Украинки,
- Гипермаркет «Метро»,
- 1-я Сортировочная,
- ДЦ «Молодая Гвардия»,
- Южная дорога, 2-62,
- садоводчество «Приморье».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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