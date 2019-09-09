Отключение воды в Лузановке 11-12 сентября: список улиц

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода диаметром 600 мм по адресу ул. Днепровская, 6.

В связи с чем, с 9:00 11 сентября до 7:00 12 сентября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Героев Обороны Одессы, 14-24,

Лузановская, 58-110, 5а, 57-71,

Красная, 3-15, 2-14,

Донецкая,

Добровольского, 2-52,

Николаевская дорога, 162-172, 245-315,

ж/м «Лузановка»,

Штилевая,

Дунаевского,

Наклонная,

Днепровская,

Ростовская,

Керченская,

Державина,

Леси Украинки,

Гипермаркет «Метро»,

1-я Сортировочная,

ДЦ «Молодая Гвардия»,

Южная дорога, 2-62,

садоводчество «Приморье».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)