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Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды в Лузановке 11-12 сентября: список улиц

Отключение воды в Лузановке 11-12 сентября: список улиц

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода диаметром 600 мм по адресу ул. Днепровская, 6.

В связи с чем, с 9:00 11 сентября до 7:00 12 сентября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Героев Обороны Одессы, 14-24,
  • Лузановская, 58-110, 5а, 57-71,
  • Красная, 3-15, 2-14,
  • Донецкая,
  • Добровольского, 2-52,
  • Николаевская дорога, 162-172, 245-315,
  • ж/м «Лузановка»,
  • Штилевая,
  • Дунаевского,
  • Наклонная,
  • Днепровская,
  • Ростовская,
  • Керченская,
  • Державина,
  • Леси Украинки,
  • Гипермаркет «Метро»,
  • 1-я Сортировочная,
  • ДЦ «Молодая Гвардия»,
  • Южная дорога, 2-62,
  • садоводчество «Приморье».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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