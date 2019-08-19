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Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды в жилмассиве «Черемушки» города Одесса 21-22 августа 2019 года

Отключение воды в жилмассиве «Черемушки» города Одесса 21-22 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 200 мм и замене задвижек диаметром 400 мм по адресу ул.Варненская, 23-25,

В связи с чем, с 09:00 21 августа до 02:00 22 августа 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Люстдорфская дорога, 88а, 88б, 88в,
  • Героев Крут, 1-7, 2-4,
  • Варненская, 5-25/2,
  • Инглези, 8/1-8/4,
  • Космонавта Комарова, 2-14,
  • Генерала Петрова, 1-3, 2-10,
  • Маршрутная,
  • Сибирская.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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