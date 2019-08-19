Отключение воды в жилмассиве «Черемушки» города Одесса 21-22 августа 2019 года

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов на аппаратном совещании в мэрии.

Инцидент произошел на Слободке, в районе улицы Ядова, рядом с больницей. Об этом рассказал на странице группы «Моя Одесса» в Facebook Александр Одессит, который заснял все на видео и выложил в сеть.

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