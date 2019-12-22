Отключение воды в ж/м Таирова города Одесса 23-24 декабря 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода диаметром 400 мм
В связи с чем, с 09:00 23 декабря до 05:30 24 декабря 2019 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Королева, 72-94,
- Академика Глушко. 13-25,
- Ильфа и Петрова, 21-39,
- Академика Вильямса, 64-76Б.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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