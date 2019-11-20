Отключение воды в ж/м Таирова города Одесса 21 ноября 2019 года

Отключение воды в жилмассиве Таирова города Одесса 13 ноября 2019 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению вновь проложенного водопровода диаметром 160 мм по адресу пр-т Небесной Сотни, 51-53, ПОДРОБНЕЕ