Отключение воды в ж/м Таирова города Одесса 21 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода диаметром 200 мм по адресу ул. Люстдорфская дорога, 148/3.
В связи с чем, 21 ноября 2019 года с 09:00 до 22:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 140-158/4 и 155-159,
- Академика Глушко, 2-14,
- Левитана, 67-95а,
- Костанди, 141-167, 126-136,
- Академика Королева, 17-37Б, (2-7 Линии Люстдорфской дороги).
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)