Отключение воды в ж/м «Лузановка» города Одесса 12 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене задвижки диаметром 100 мм по адресу Николаевская дорога, 235,

В связи с чем, 12 ноября 2019 года с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Цимлянская,

Лиманная, 1-17 и 2-28,

Первомайские переулки,

Лузановская, 1-51 и 2-54,

Николаевская дорога, 144-168, 257,

Лузановские переулки,

Векслера,

пляж «Лузановка»,

завод “Одескабель”.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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