Отключение воды в ж/м «Лузановка» города Одесса 12 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене задвижки диаметром 100 мм по адресу Николаевская дорога, 235,
В связи с чем, 12 ноября 2019 года с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Цимлянская,
- Лиманная, 1-17 и 2-28,
- Первомайские переулки,
- Лузановская, 1-51 и 2-54,
- Николаевская дорога, 144-168, 257,
- Лузановские переулки,
- Векслера,
- пляж «Лузановка»,
- завод “Одескабель”.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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