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Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды в ж/м Котовского города Одесса 26-27 декабря 2019 года

Отключение воды в ж/м Котовского города Одесса 26-27 декабря 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене задвижек диаметром 300 мм и задвижек диаметром 200 мм по адресу ул.Академика Заболотного, 11 и 15

В связи с чем, с 09:00 26 декабря до 02:30 27 декабря 2019 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • 25-32-е Суворовские Линии,
  • Академика Заболотного, 1-25, 2, 12, 20-24,
  • Марсельская, 6,
  • Орловская, 20-54, 21-61,
  • Добровольского, 79-111,
  • Курская, 127-163,
  • Жолио Кюри, 22-24, 60-64.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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