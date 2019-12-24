Отключение воды в ж/м Котовского города Одесса 26-27 декабря 2019 года

С целью повышения качества обслуживания потребителей филиал «Инфоксводоканал» пять лет назад создал полноценный кол-центр. Он был создан для того, чтобы каждый потребитель мог в удобное для себя время позвонить на «горячую линию» и узнать ответ на любой интересующий вопрос, связанный с услугами водоснабжения и водоотведения.

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