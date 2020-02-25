Отключение воды в ж/м «Черемушки» города Одессы 26 февраля 2020 года

Инфоксводоканал прокладывает новую линию электропитания к станции «Южная» «Инфоксводоканал» проводит оперативную замену устаревших энергосетей и оборудования. Специалисты предприятия отмечают, что от надежности энергоснабжения зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий и очистных сооружений. ПОДРОБНЕЕ

Внимание: отключение воды в г.Одесса 20 февраля 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 600 мм по адресу ул.Семена Палия, 99а 20 февраля 2020 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды. ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в Приморском районе Одессы 19 февраля 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене задвижек диаметром 100 мм и 150 мм по адресу ул.Малая Арнаутская, 1 ПОДРОБНЕЕ