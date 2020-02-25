Отключение воды в ж/м «Черемушки» города Одессы 26 февраля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене задвижек диаметром 150 мм по адресу ул.Космонавтов, 13
В связи с этим, 26 февраля 2020 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- Генерала Петрова, 17-35,
- Ивана и Юрия Лип, 15-41,
- Героев Крут, 6-16,
- Инглези, 12-18,
- Космонавтов, 12-28, 38-70, 9-15,
- Варненская, 2-4,
- Академика Филатова, 9-17.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!