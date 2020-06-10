Отключение воды в Суворовском районе Одессы и части Лиманского района 11-12 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» информирует жителей города и области, руководителей предприятий и организаций об аварийных отключениях воды

– в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 300 мм 11 июня 2020 года с 09:30 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Крымская, 62-70

Семена Палия, 92-96

Академика Заболотного, 35-45

Десантный бульвар 4, 6, 18

– в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки 1400 мм с 23:30 11 июня до 08:00 12 июня 2020 года будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

ж/м Котовского

ж/м Лузановка

21-й км Старокиевского шоссе

пос. Шевченко

с. Крыжановка

с. Лески

с. Фонтанка

с. Александровка

с. Новая Дофиновка

пгт. Черноморское-1,2

с. Корсунцы

с. Ильичевка

с. Вапнярка

с. Красноселка

с. Свердлово

с. Светлое

с. Визирка

порт «Южный»

с. Сычавка

ТРЦ «Ривьера»

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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