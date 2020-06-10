Отключение воды в Суворовском районе Одессы и части Лиманского района 11-12 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» информирует жителей города и области, руководителей предприятий и организаций об аварийных отключениях воды
– в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 300 мм 11 июня 2020 года с 09:30 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Крымская, 62-70
- Семена Палия, 92-96
- Академика Заболотного, 35-45
- Десантный бульвар 4, 6, 18
– в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки 1400 мм с 23:30 11 июня до 08:00 12 июня 2020 года будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
- ж/м Котовского
- ж/м Лузановка
- 21-й км Старокиевского шоссе
- пос. Шевченко
- с. Крыжановка
- с. Лески
- с. Фонтанка
- с. Александровка
- с. Новая Дофиновка
- пгт. Черноморское-1,2
- с. Корсунцы
- с. Ильичевка
- с. Вапнярка
- с. Красноселка
- с. Свердлово
- с. Светлое
- с. Визирка
- порт «Южный»
- с. Сычавка
- ТРЦ «Ривьера»
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)