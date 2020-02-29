Отключение воды в Суворовском районе Одессы 3 марта

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм по адресу ул. Семена Палия, 99а

В связи с чем, 03 марта 2020 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

ул. Крымская, 56-70,

ул. Семена Палия, 80-96,

ул. Академика Заболотного, 35-55,

ул. Марсельская, 33-37,

ул. 40 лет Обороны Одессы, 8,

ул. Десантный бульвар, 1-3, 2-18.

с. Крыжановка 1-3.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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