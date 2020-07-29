Отключение воды в районе Новощепного ряда города Одесса 30-31 июля 2020 года

Коронавирус в «Инфоксводоканале»: как работает предприятие и бояться ли проверяющих счетчики? Вспышку коронавируса в одесском филиале водоканала зафиксировали в конце июля. Шесть бессимптомных сотрудников отправились на больничный, а по всем подразделениям, в том числе абонентским отделам, ввели усиленные санитарные меры. Какая сейчас ситуации в организации? ПОДРОБНЕЕ