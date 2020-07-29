Отключение воды в районе Новощепного ряда города Одесса 30-31 июля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что согласно решения Одесского городского совета о замене подземных инженерных коммуникаций по ул. Новощепной ряд и в связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 900 мм по адресу ул. Новощепной ряд:
С 00:30 30 июля до 07:30 31 июля 2020 года, будет отсутствовать водоснабженние выше 2-го этажа в квартале, ограниченного следующими улицами:
Новощепной ряд — Преображенская — Успенская — Ришельевская.
Также будет отсутствовать водоснабжение в доме по адресу пер. Ониловой, 18.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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