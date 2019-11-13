Отключение воды в поселке Шевченко-3 города Одесса 15 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене 2-х задвижек диаметром 150 мм по адресу ул. Луцкая, 1

В связи с чем, 15 ноября 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям города:

пос. Шевченко-3

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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