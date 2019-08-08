Отключение воды в Одессе 9 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по ремонту водовода диаметром 300 мм по адресу ул. Академическая угол пер. Курортный.
В связи с чем, 9 августа 2019 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академическая, 28-32,
- Генуэзская, 1-5/3,
- Гагаринское плато,
- Курортный пер.,
- Французский бульвар, 48-66 и 83-85,
- Гагаринское плато.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
Выскажите ваше мнение. Это важно.