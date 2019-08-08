Отключение воды в Одессе 9 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по ремонту водовода диаметром 300 мм по адресу ул. Академическая угол пер. Курортный.

В связи с чем, 9 августа 2019 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Академическая, 28-32,

Генуэзская, 1-5/3,

Гагаринское плато,

Курортный пер.,

Французский бульвар, 48-66 и 83-85,

Гагаринское плато.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)