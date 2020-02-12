Отключение воды в Одессе 13 февраля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу ул.Французский бульвар, 2

В последние несколько лет на улице Львовская случались провалы дорожного полотна из-за преждевременного разрушения коллектора. Сотрудники «Инфоксводоканала» с привлечением специального оборудования провели видеообследование состояния коллектора и приняли решение провести полную замену участков, на которых были заметны следы разрушения свода из-за агрессивного воздействия коррозии на трубы.

В последнее время в ряде СМИ неизвестными лицами развернута грязная информационная кампания против филиала «Инфоксводоканал». В частности, распространяется информация якобы об опасности заражения китайским коронавирусом из-за низкого качества питьевой воды и состояния объектов водоканала.

В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер. Цель этой кампании — дискредитировать имидж предприятия перед потребителями и вызвать панику среди населения.

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