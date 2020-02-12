Отключение воды в Одессе 13 февраля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу ул. Петрашевского угол ул. Розовая
В связи с чем, 13 февраля 2020 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Толбухина,
- Глинки,
- Розовая,
- Жаботинского,
- Сакко,
- Костанди,
- Невского,
- Черниговская,
- Ефима Геллера,
- Неделина,
- Ромашковая,
- Петрашевского,
- Китобойная,
- Обильная,
- Планетная,
- Чубаевская,
- Дмитрия Донского,
- Глазунова,
- Люстдорфская дорога, 27 дом 1 – дом 56,
- Астрономическая,
- Уральская,
- ж/к «Альтаир».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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