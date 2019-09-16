Отключение воды в микрорайоне «Застава-2» города Одесса 17 сентября 2019 года

Массовое отключение воды в Одессе: в школах сократят уроки В связи с отключением воды в Киевском, Приморском и Малиновском районах Одессы 19 сентября в детских садах будут работать дежурные группы, а питание детей будет организовано в полном объёме. ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы 18-19 сентября Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по ремонту задвижки диаметром 600 мм по адресу улица Люстдорфская дорога угол улицы Бреуса и напорной задвижки диаметром 500 мм на ВНС «Главная», а также замене задвижек диаметром 400 мм и 600 мм по адресу улица Люстдорфская дорога угол улицы Артиллерийская. ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в Лузановке 11-12 сентября: список улиц Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода диаметром 600 мм по адресу ул. Днепровская, 6. ПОДРОБНЕЕ