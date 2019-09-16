Отключение воды в микрорайоне «Застава-2» города Одесса 17 сентября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 300мм по адресу рынок «Застава-2».
В связи с чем, 17 сентября 2019 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Дальницкая,
- Мельницкая,
- В.Стуса,
- Бабеля,
- Бугаевская,
- Строганова,
- Желябова,
- Радужная,
- Литовская,
- Фабричная,
- Аккордная,
- Онежская,
- Средняя, 83б, 83в,
- Майские переулки.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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