Отключение воды в Лиманском районе Одесской области 8 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей пригорода, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по ремонту водовода диаметром 900 мм по адресу с.Лески.

В связи с чем, 08 августа 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям области:

с. Лески,

с. Крыжановка,

с. Фонтанка,

ТРЦ «Ривьера»,

с. Вапнярка,

с. Новая Дофиновка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)