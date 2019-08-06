Отключение воды в Лиманском районе Одесской области 8 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей пригорода, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по ремонту водовода диаметром 900 мм по адресу с.Лески.
В связи с чем, 08 августа 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Лески,
- с. Крыжановка,
- с. Фонтанка,
- ТРЦ «Ривьера»,
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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