Отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах г.Одесса в ночь на 8 июня 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по ремонту задвижки диаметром 600 мм по адресу: ул. Люстдорфская дорога угол ул. Бреуса,
В связи с чем, с 23:00 07 июня до 07:00 08 июня 2019 года будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов города.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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