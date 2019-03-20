﻿ Отключение воды в городе Одессе 22-23 марта 2019 года - Одесская Жизнь

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорного крана диаметром 300 мм по адресу пр-т Шевченко, 6/3
В связи с этим, с 09:00 22 марта до 06:00 23 марта 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Французский бульвар, 14-46 и 33-69;
- проспект Гагарина, 2-10 и 1-13.
а также, с 17:00 22 марта до 06:00 23 марта 2019 года:
- ул. Канатная, 90-130 и 81-101;
- пер. Матросова,
- ул. Семинарская,
- пер. Слепнева,
- пр-т Шевченко, 2-16;
- ул. Романа Кармена,
- ул. Сегедская,
- ул. Армейская,
- пер. Шампанский,
- пр-т Гагарина, 10-16/4;
- ул. Пироговская,
- пер. Бисквитный,
- пер. Садовый,
- ул. Зоопарковая,
- пер. Ботанический,
- ул. Маршала Говорова.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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