﻿ Отключение воды в городе Одессе 22-23 марта 2019 года - Одесская Жизнь

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Отключение воды в городе Одессе 22-23 марта 2019 года

Отключение воды в городе Одессе 22-23 марта 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорного крана диаметром 300 мм по адресу пр-т Шевченко, 6/3

В связи с этим, с 09:00 22 марта до 06:00 23 марта 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Французский бульвар, 14-46 и 33-69;
  • проспект Гагарина, 2-10 и 1-13.

а также, с 17:00 22 марта до 06:00 23 марта 2019 года:

  • ул. Канатная, 90-130 и 81-101;
  • пер. Матросова,
  • ул. Семинарская,
  • пер. Слепнева,
  • пр-т Шевченко, 2-16;
  • ул. Романа Кармена,
  • ул. Сегедская,
  • ул. Армейская,
  • пер. Шампанский,
  • пр-т Гагарина, 10-16/4;
  • ул. Пироговская,
  • пер. Бисквитный,
  • пер. Садовый,
  • ул. Зоопарковая,
  • пер. Ботанический,
  • ул. Маршала Говорова.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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