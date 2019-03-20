﻿ Отключение воды в городе Одессе 22-23 марта 2019 года - Одесская Жизнь

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорного крана диаметром 300 мм по адресу пр-т Шевченко, 6/3

В связи с этим, с 09:00 22 марта до 06:00 23 марта 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Французский бульвар, 14-46 и 33-69;

проспект Гагарина, 2-10 и 1-13.

а также, с 17:00 22 марта до 06:00 23 марта 2019 года:

ул. Канатная, 90-130 и 81-101;

пер. Матросова,

ул. Семинарская,

пер. Слепнева,

пр-т Шевченко, 2-16;

ул. Романа Кармена,

ул. Сегедская,

ул. Армейская,

пер. Шампанский,

пр-т Гагарина, 10-16/4;

ул. Пироговская,

пер. Бисквитный,

пер. Садовый,

ул. Зоопарковая,

пер. Ботанический,

ул. Маршала Говорова.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)