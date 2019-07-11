Отключение воды в г.Одесса 12-13 июля 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ.

– по ремонту задвижки диаметром 500 мм по адресу Клеверный мост, в связи с чем

12 июля 2019 года с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Киевское шоссе,

Николая Боровского,

Агротехническая,

жилмассив ж/д ст.Усатово.

– по переключению аварийного участка водопровода диаметром 250 мм и замене задвижки диаметром 250 мм по адресу улица Добровольского, 132, в связи с чем

с 09:00 12 июля до 02:00 13 июля 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Добровольского, 126-138,

Махачкалинская, 6,

Паустовского, 29, 31.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)