Отключение воды в части Суворовского района Одессы 8 сентября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по установке новой задвижки диаметром 200 мм и ремонту задвижки диаметром 250 мм по адресу: ул.Давида Ойстраха, 20, 22
В связи с чем, 8 сентября 2020 года с 09:00 до 21:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Давида Ойстраха, 4-26 и 3-17,
- Жолио Кюри, 20-24а,
- Генерала Бочарова, 21, 25,
- Воронежская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)