Отключение воды в части Суворовского района Одессы 8 сентября 2020 года

Отключение воды в Межлиманье Одесской области 8 сентября 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей пригорода, руководителей предприятий и организаций, что в связи с отключением электроэнергии на ВНС «Жевахова Гора»: ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» начал замену труб по новой для Одессы немецкой технологии Специалисты «Инфоксводоканала» успешно завершили пилотный проект по обновлению канализационных сетей на улице Моторная. На данном участке было восстановлено более 300 метров трубопровода, который отработал свой эксплуатационный лимит. ПОДРОБНЕЕ