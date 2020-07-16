Отключение воды в части Суворовского района Одессы 17 июля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм и 300 мм
В связи с чем, 17 июля 2020 года с 09:30 до 23:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Заболотного, 57, 57/2,
- Семена Палия, 73-99,
- Марсельская, 32-48, 33.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)