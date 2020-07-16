Отключение воды в части Суворовского района Одессы 17 июля 2020 года

«Инфоксводоканал»: питьевая вода безопасна На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр» отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде. ПОДРОБНЕЕ