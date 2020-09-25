Отключение воды 28 сентября: Инфоксводоканал завершает монтаж нового водопровода

Сегодня компания активно работает на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Этот трубопровод исчерпал лимит эксплуатации, а чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его меняют на новый. Планируется заменить порядка 3500 метров водовода от улицы Ореховой до улицы Львовской. Работы проводятся в несколько этапов согласно инвестиционной программы предприятия. Используется преимущественно современный бестраншейный способ прокладки, что позволяет минимизировать раскопки, отключения услуг и неудобства для потребителей. На днях специалисты уже выполнили первый этап работ, в рамках которых проложили порядка 1060 метров нового водопровода по улице Марии Демченко (от Ореховой до Академика Вильямса). Теперь вместо старой чугунной трубы диаметром 600 мм воду подавать будет новая – полиэтиленовая, срок службы которой более 50 лет.

Более того, во время прокладки трубы «Инфоксводоканал» установил новые запорные арматуры, пожарные гидранты, обустроены колодцы и камеры.

Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию осталось переключить вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения, а также произвести подключение к новым трубам всех абонентов.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ с 09:30 28 сентября 2020 года до 09:00 29 сентября 2020 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. Долгая,

ул. Дача Ковалевского,

ул. Марии Демченко,

ул. Тимирязева,

ул. Писарева,

ул. Академика Гамалея,

ул. Николая Гумилева,

ул. Офицерская,

1-й и 2-й Офицерский пер.,

ул. Семена Яхненко,

ул. Иосифа Тимченко,

ул. Магнитогорская,

1-3-й Магнитогорский пер.,

ул. Художника Федорова,

ул. Рыбачья,

ул. Алмазная,

Романтический пер.,

Маячный пер.,

Монастырский пер.,

ул. Вавилова,

Академика Вильямса, 2-48,

Академика Вильямса, 1-43,

1-2-й Тепличный пер.,

Косой пер.,

пер. Павлова,

пер. Радостный,

пер. Сергея Эйзенштейна,

ул. Енисейская,

ул. Байкальская.

На следующих этапах будут заменены другие участки водопровода по улицам Тимирязева, Долгая и до улицы Львовская. Таким образом жители Дачи Ковалевского и Большого Фонтана смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.