Отключение воды 28 сентября: Инфоксводоканал завершает монтаж нового водопровода

«Инфоксводоканал» проводит масштабную замену изношенных и аварийных сетей.
Сегодня компания активно работает на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Этот трубопровод исчерпал лимит эксплуатации, а чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его меняют на новый. Планируется заменить порядка 3500 метров водовода от улицы Ореховой до улицы Львовской. Работы проводятся в несколько этапов согласно инвестиционной программы предприятия. Используется преимущественно современный бестраншейный способ прокладки, что позволяет минимизировать раскопки, отключения услуг и неудобства для потребителей. На днях специалисты уже выполнили первый этап работ, в рамках которых проложили порядка 1060 метров нового водопровода по улице Марии Демченко (от Ореховой до Академика Вильямса). Теперь вместо старой чугунной трубы диаметром 600 мм воду подавать будет новая – полиэтиленовая, срок службы которой более 50 лет.
Более того, во время прокладки трубы «Инфоксводоканал» установил новые запорные арматуры, пожарные гидранты, обустроены колодцы и камеры.
Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию осталось переключить вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения, а также произвести подключение к новым трубам всех абонентов.
В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ с 09:30 28 сентября 2020 года до 09:00 29 сентября 2020 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ул. Долгая,
- ул. Дача Ковалевского,
- ул. Марии Демченко,
- ул. Тимирязева,
- ул. Писарева,
- ул. Академика Гамалея,
- ул. Николая Гумилева,
- ул. Офицерская,
- 1-й и 2-й Офицерский пер.,
- ул. Семена Яхненко,
- ул. Иосифа Тимченко,
- ул. Магнитогорская,
- 1-3-й Магнитогорский пер.,
- ул. Художника Федорова,
- ул. Рыбачья,
- ул. Алмазная,
- Романтический пер.,
- Маячный пер.,
- Монастырский пер.,
- ул. Вавилова,
- Академика Вильямса, 2-48,
- Академика Вильямса, 1-43,
- 1-2-й Тепличный пер.,
- Косой пер.,
- пер. Павлова,
- пер. Радостный,
- пер. Сергея Эйзенштейна,
- ул. Енисейская,
- ул. Байкальская.
На следующих этапах будут заменены другие участки водопровода по улицам Тимирязева, Долгая и до улицы Львовская. Таким образом жители Дачи Ковалевского и Большого Фонтана смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.