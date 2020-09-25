Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды 28 сентября: Инфоксводоканал завершает монтаж нового водопровода

Отключение воды 28 сентября: Инфоксводоканал завершает монтаж нового водопровода

«Инфоксводоканал» проводит масштабную замену изношенных и аварийных сетей.

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Сегодня компания активно работает на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Этот трубопровод исчерпал лимит эксплуатации, а чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его меняют на новый. Планируется заменить порядка 3500 метров водовода от улицы Ореховой до улицы Львовской. Работы проводятся в несколько этапов согласно инвестиционной программы предприятия. Используется преимущественно современный бестраншейный способ прокладки, что позволяет минимизировать раскопки, отключения услуг и неудобства для потребителей. На днях специалисты уже выполнили первый этап работ, в рамках которых проложили порядка 1060 метров нового водопровода по улице Марии Демченко (от Ореховой до Академика Вильямса). Теперь вместо старой чугунной трубы диаметром 600 мм воду подавать будет новая – полиэтиленовая, срок службы которой более 50 лет.

Более того, во время прокладки трубы «Инфоксводоканал» установил новые запорные арматуры, пожарные гидранты, обустроены колодцы и камеры.

Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию осталось переключить вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения, а также произвести подключение к новым трубам всех абонентов.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ с 09:30 28 сентября 2020 года до 09:00 29 сентября 2020 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • ул. Долгая,
  • ул. Дача Ковалевского,
  • ул. Марии Демченко,
  • ул. Тимирязева,
  • ул. Писарева,
  • ул. Академика Гамалея,
  • ул. Николая Гумилева,
  • ул. Офицерская,
  • 1-й и 2-й Офицерский пер.,
  • ул. Семена Яхненко,
  • ул. Иосифа Тимченко,
  • ул. Магнитогорская,
  • 1-3-й Магнитогорский пер.,
  • ул. Художника Федорова,
  • ул. Рыбачья,
  • ул. Алмазная,
  • Романтический пер.,
  • Маячный пер.,
  • Монастырский пер.,
  • ул. Вавилова,
  • Академика Вильямса, 2-48,
  • Академика Вильямса, 1-43,
  • 1-2-й Тепличный пер.,
  • Косой пер.,
  • пер. Павлова,
  • пер. Радостный,
  • пер. Сергея Эйзенштейна,
  • ул. Енисейская,
  • ул. Байкальская.
Монтаж нового водопровода в районе Дачи Ковалевского
Монтаж нового водопровода в районе Дачи Ковалевского

На следующих этапах будут заменены другие участки водопровода по улицам Тимирязева, Долгая и до улицы Львовская. Таким образом жители Дачи Ковалевского и Большого Фонтана смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

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Новости компаний ПРОФИЛЬ

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