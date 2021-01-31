Отключение света в Одессе: кто останется без электроснабжения 1 февраля

В Одессе в понедельник, 1 февраля, снова будут в плановом порядке отключать электроснабжение.
Как сообщили в “ДТЭК Одесские электросети”, свет выключат в домах по таким адресам:
1-й Мичманский переулок
1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
С 09:00 по 17:00
2-й Мичманский переулок
1, 2, 2/8, 2/4, 2/3, 2А, 2/10, 4, 21, 22, 2/9
С 09:00 по 17:00
2-й Моторный переулок
1, 1/1, 2Б, 2, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20
С 09:00 по 17:00
3-й Моторный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2/1, 4/, 4/2, 4а, 2В, 5А, 9, 3/2, 7А, 3А, 1/, 10Б, 23А, 23/2, 12А, 21/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 34, 37
С 09:00 по 17:00
9-я линия Дача Ковалевского
1
С 09:00 по 17:00
Академика Филатова улица
23А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 33Б, 31А, 35А, 29б, 37А, 41, 33А
С 09:00 по 17:00
Багрицкого улица
1, 3, 3А, 4, 6, 8, 8а, 9Б, 10
С 09:00 по 17:00
Балковская улица
1, 7, 7А
С 09:00 по 17:00
Гайдара улица
1, 3, 5, 7
С 09:00 по 17:00
Героев Крут улица
20Б, 22, 24, 26, 30, 32, 28А, 32А, 34, 34/23, 34к25, 34к27, 34к29, 36, 3425, 3427, 3429
С 09:00 по 17:00
Дача Ковалевского улица
1, 1б, 2, 2/14, 2/3, 3, 8, 8/1, 8а
С 09:00 по 17:00
Заславского улица
27, 29, 31, 32/34, 33
С 06:00 по 23:00
Золотой Берег улица
4А, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 6А, 10а, 5А, 8А, 13а, 19, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 35б, 35а, 21/1, 21А, 21Б, 30Б, 24/26, 30/8, 25А, 30/7, 30/2, 30/11, 30/1, 30/10, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96
С 09:00 по 17:00
Книжный переулок
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
С 06:00 по 23:00
Кропивницкого улица
1, 18/22, 1А, 2, 2а, 3а, 4, 4А, 5, 6, 1/В, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 7
С 09:00 по 17:00
Люстдорфская дорога
8, 10, 11, 12, 14, 16, 8/14, 18а, 18/6а, 18, 20, 22
С 09:00 по 17:00
Малая Арнаутская улица
96, 98, 100, 102, 104, 106, 117
С 06:00 по 23:00
Моторная улица
1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31А, 31Б, 19а, 19б, 9А, 21А, 4а, 41А, 6а, 13А, 6б, 27Б, 27В, 51А, 7А, 53А, 29А, 55а, 27А
С 09:00 по 17:00
Новощепной Ряд улица
11, 13, 19
С 06:00 по 23:00
Пантелеймоновская улица
95
С 06:00 по 23:00
переулок Леваневского
1, 3/1, 2, 2а, 11
С 09:00 по 17:00
Преображенская улица
81, 83, 85
С 06:00 по 23:00
Рыбачья улица
1, 3, 3/1
С 09:00 по 17:00
Скидановская улица
3, 5, 7
С 09:00 по 17:00
Старопортофранковская улица
137, 139, 141, 143
С 06:00 по 23:00
тупик Леваневского
7А, 11, 3/2, 5, 7, 7-9
С 09:00 по 17:00
Фестивальный переулок
1А, 2, 3, 4, 11, 12
С 09:00 по 17:00
Фонтанская дорога
165/7
С 09:00 по 17:00
Хвойный переулок
2, 4, 10, 12, 10/2, 10/3, 10/4, 2А, 15, 27/1, 16, 17, 19, 27
С 09:00 по 17:00
Цегельнозаводська
3, 17А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 3А, 11, 11А, 13, 15, 17, 9А
С 09:00 по 17:00
Щорса улица
С 09:00 по 17:00
Якова Бреуса улица
1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А
С 09:00 по 17:00