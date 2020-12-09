Отключение света в Одессе: кому не повезет 10 декабря?

Завтра, в четверг, 10 декабря, в Одессе планируется планово отключить электроснабжение жителям около 40 улиц.
По сообщению компании «Одессаоблэнерго», без света могут остаться такие адреса:
1-й переулок Обильный, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15
С 09:00 до 18:00;
1-й Водопроводный переулок, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
С 09:00 до 17:00;
2-й Водопроводный переулок, 2, 4
С 09:00 до 17:00;
3-й Флотский переулок, 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 9
С 09:00 до 18:00;
Академика Филатова улица, 47/1, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57
С 09:00 до 16:00;
Армейская улица, 1, 3, 5
С 07:00 до 20:00;
Базарная улица, 1, 2
С 09:00 до 17:00;
Варненская улица, 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/3, 18/3, 18/4, 18/5
С 09:00 до 16:00;
Вертелецкого улица, 7б, 13
С 09:00 до 18:00;
Веры Инбер улица, 11, 11/13, 12, 15, 17
С 09:00 до 17:00;
Гагарина проспект, 12, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5
С 07:00 до 20:00;
Гайдара улица, 22, 26
С 09:00 до 16:00;
Героев Крут улица, 25, 26, 33, 33а,35, 37, 39, 39/2, 39/3, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 52, 54
С 09:00 до 16:00;
Дмитрия Донского улица, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а
С 09:00 до 18:00;
Ивана Вазова улица, 7
С 09:00 до 18:00;
Инглези улица, 8, 10, 10/2
С 09:00 до 16:00;
Ицхака Рабина улица, 1, 3, 5, 5гар, 9, 11, 13, 15, 17, 71
С 09:00 до 16:00;
Коблевская улица, 1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24
С 09:00 до 17:00;
Космонавтов улица, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 33
С 09:00 до 16:00;
Левкойная улица, 7, 7а
С 09:00 до 18:00;
Леонтовича улица, 4
С 09:00 до 17:00;
Лидерсовский бульвар, 15, 17, 17а
С 09:00 до 17:00;
Лунный переулок, 2
С 07:00 до 20:00;
Лядова улица, 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 9а
С 09:00 до 18:00;
Немировича-Данченко улица, 10, 11, 16
С 09:00 до 18:00;
Новосельского улица, 17, 24, 28, 30, 32
С 09:00 до 17:00;
Обильная улица, 1, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 3, 3б, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35б
С 09:00 до 18:00;
Паустовского улица, 31, 31/1, 31/2, 31гар
С 09:00 до 19:00;
переулок Дмитрия Донского, 6
С 09:00 до 18:00;
Планетная улица, 30
С 09:00 до 18:00;
Сегедская улица, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 8а, 10, 12, 12а
С 07:00 до 20:00;
Собинова улица, 15
С 09:00 до 18:00;
Среднефонтанский переулок, 17/13
С 07:00 до 20:00;
Среднефонтанский переулок, 1б, 3, 6, 6б, 22
С 09:00 до 17:00;
Старопортофранковская улица, 25
С 09:00 до 17:00;
Флотская улица, 4, 4а
С 09:00 до 18:00;
Ширшова улица, 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73/75, 77
С 09:00 до 18:00;
Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
С 09:00 до 17:00.